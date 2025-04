publicite

Ce samedi 19 avril 2025 dans le quartier Karpala de Ouagadougou, Mahamadi Ouédraogo dit Mdi et ses Volontaires de l’assainissement ont lancé l’assaut contre un dépotoir sauvage vieux de dix ans, source de mauvaises odeurs et d’insalubrité. Environ 250 personnes, répondant à l’appel de l’association Utile, Agir utile, armées de pelles, de râteaux et d’une farouche volonté, ont pris d’assaut le monstre de déchets qui gangrenait leur quotidien depuis dix ans.

L’appel lancé par l’association « Utile, Agir utile », pilotée par Mahamadi Ouédraogo dit Mdi, a trouvé un écho retentissant.

Riverains, jeunes engagés, membres d’associations partenaires, tous ont répondu présents pour cette opération coup de poing.

Sous un soleil matinal déjà ardent, l’énergie collective était palpable. Les sachets plastiques, les déchets ménagers et autres immondices, longtemps maîtres des lieux, ont été impitoyablement chargés et évacués. Même un imposant Caterpillar de la municipalité s’est joint à la bataille pour déloger les ordures les plus tenaces.

« Nous sommes attachés à une ville de Ouagadougou propre, plus verte et plus verdoyante. Nous avons identifié ce dépotoir qui créait tant de désagréments aux riverains, et nous avons décidé d’apporter notre contribution.

Aujourd’hui, voir plus de 250 personnes mobilisées, avec le soutien de la mairie et d’autres partenaires, c’est une immense satisfaction », a déclaré avec conviction Mdi Ouédraogo, communicateur passionné et président de l’association Utile, Agir utile.

Mais l’action ne s’est pas arrêtée au simple nettoyage. Dans un geste symbolique fort, des arbres ont été plantés devant les concessions, offrant une promesse de verdure et d’embellissement futur.

Le ministère de l’Environnement, partenaire de cette initiative, a profité de cette mobilisation pour sensibiliser les habitants à l’utilisation responsable des sachets plastiques et à l’importance des poubelles.

Le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 11, Marou Yaméogo, présent sur les lieux, n’a pas caché son admiration. « J’apprécie positivement cette action citoyenne. C’est une initiative que nous soutenons pleinement. Voir l’engagement de l’association Utile et de tous les partenaires est un signe d’espoir pour notre ville », a-t-il exprimé.

Il a également lancé un appel pressant aux riverains. « Il est essentiel que chacun garde ces lieux propres. L’effort de ces volontaires doit être soutenu par un comportement responsable de tous ».

Pour les habitants, cette victoire sur les ordures est un véritable soulagement. Le professeur Koté Lassina, qui réside dans le quartier, témoigne avec émotion. « Vraiment, c’est une très belle initiative qui nous enlève une épine du pied.

On a toujours lutté contre ce dépotoir sans succès. Aujourd’hui, grâce à cette association, on est vraiment contents. On espère que ça va faire prendre conscience à tout un chacun de l’importance de maintenir la propreté », a-t-il dit.

L’élan de solidarité a été remarquable. Des associations comme la Fondation Gopaga et Ampo, et bien d’autres, ont apporté leur soutien en mobilisant des volontaires et du matériel. Les riverains eux-mêmes ont spontanément collecté une somme d’argent pour encourager cette action citoyenne.

Akim KY

Burkina 24

