6e Légion : La Gendarmerie Nationale sensibilise les élèves et étudiants des établissements scolaires et professionnels à Fada N’Gourma

Dans un contexte sécuritaire exigeant, la Gendarmerie nationale renforce les liens avec la jeunesse de Fada N’Gourma à travers des campagnes de sensibilisation porteuses de valeurs citoyennes et d’espoir. Durant la période du 15 mars au 16 avril 2025, le personnel de la 6e Légion a mené une série de sensibilisations dans plusieurs établissements scolaires et professionnels de la ville de Fada N’Gourma.

Ces campagnes de sensibilisation sur le civisme, les réseaux sociaux, la sécurité routière et les dangers des stupéfiants en milieu scolaire ont rassemblé, le 15 mars 2025, les élèves de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) et le bureau des étudiants de l’Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI (UYAT).

Ensuite, les 15 et 16 avril 2025, elles ont mobilisé le Lycée Municipal et le Lycée Privé Saint Joseph. Cette participation massive a renforcé le dialogue entre les Forces de Défense et de Sécurité et la jeunesse, favorisant ainsi des échanges sincères et constructifs.

L’objectif a été de consolider les liens entre les Forces de Défense et de Sécurité et la population locale, d’encourager un dialogue ouvert avec les élèves et étudiants et de promouvoir des valeurs fondamentales telles que le patriotisme, l’intégrité et la loyauté.

Face aux défis sécuritaires actuels, les chefs d’établissements ont salué cette initiative de la Gendarmerie, la jugeant indispensable et particulièrement pertinente pour les élèves. Ils ont exprimé le souhait de voir ces actions se pérenniser afin d’accompagner et protéger la jeunesse dans un environnement de plus en plus complexe.

Dans cette dynamique, ces séances de sensibilisation vont être étendues à plusieurs établissements de la région du Centre-Est, permettant ainsi à un plus grand nombre d’élèves et d’étudiants de bénéficier de ces échanges.

En signe de reconnaissance et d’unité nationale, chaque établissement a reçu de la part du Commandant de la Sixième Légion de Gendarmerie un fanion aux couleurs nationales.

Source : Gendarmerie Nationale

