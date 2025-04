Environnement : La première édition de Green Vision accueillie au lycée Privé de la Charte de Rimkieta

publicite

Le première édition de l’initiative Green Vision s’est refermée le samedi 19 avril 2025 à Ouagadougou. Cette initiative, en 48h, à travers ses actions sociales s’est voulue un cadre de préservation environnementale en commençant surtout chez les plus petits notamment dans diverses établissements du pays. Elle a été organisée par l’association Green Vision en collaboration avec plusieurs autres associations.

La dégradation de l’environnement dans le monde entier est une réalité. De partout, que ce soit individuellement ou collectivement, des initiatives pour contrer ce fléau sont prises.

Au Burkina Faso, un appel à un élan collectif a été lancé par les autorités. C’est dans ce sens que l’association Green Vision a tenu la première édition de son initiative de sauvegarde de l’environnement portant le nom de l’association.

Ce projet, selon Luc Poda, son promoteur se veut un cadre d’initiation des élèves et personnels éducatifs à la préservation de la nature. Et pour ce premier rendez-vous, le choix a été porté sur le lycée Privé de la Charte sis au quartier Rimkièta de Ouagadougou. « On a eu l’idée de travailler avec les élèves et le personnel éducatif pour qu’ils les appellent à avoir un comportement responsable vis-à-vis de la nature et de l’environnement », a d’entrée indiqué Luc Poda.

C’est dans ce sens que, pour une première fois, plusieurs activités ont donné du ton au rendez-vous. Il s’est agi des activités de don de sang, de la mise en place d’un club écologique, de l’ouverture d’un jardin scolaire au sein même de l’établissement et une séance de fitness, etc.

« Les membres de ce club sont en quelque sorte des gardiens de la protection de l’environnement. Aujourd’hui, quand on regarde notre pays, avec le changement climatique, il est bien d’intégrer tout le monde notamment les élèves, les éducateurs, dans le but de rendre vert le Burkina Faso », a ajouté le promoteur.

Pour lui, après ce premier cap, les objectifs sont de parvenir à implanter ce genre de club dans plusieurs autres établissements du pays, dans les années à venir. Il entend également poursuivre la mise en place de ces jardins dans ces écoles. En gros, insister dans la sensibilisation des jeunes sur la préservation de l’environnement.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

