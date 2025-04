Présidentielle en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam radié de la liste électorale

publicite

Côte d’Ivoire – A six (6) mois de la présidentielle ivoirienne, la justice ivoirienne a définitivement tranché, ce mardi 22 avril 2025, sur le cas du candidat désigné du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, le PDCI-RDA. Ce dernier vient ainsi d’être radié de la liste électorale pour avoir perdu sa nationalité ivoirienne, rapportent ses avocats.

Tidjane Thiam, le candidat du principal parti de l’opposition en Côte d’Ivoire, le PDCI-RDA, a été radié de la liste électorale par la Justice de son pays, ce mardi 22 avril 2025 soit à six (6) mois de la prochaine présidentielle qui se tiendra le 25 octobre prochain 2025. L’argument retenu est qu’il aurait perdu sa nationalité ivoirienne.

Selon Me Ange Rodrigue Dadjé, l’un de ses avocats, « la présidente du tribunal a rendu son délibéré. Elle a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française (en 1987), et donc elle a fait droit aux demandes des requérants et a ordonné la radiation du président Thiam de la liste électorale », a-t-il expliqué.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

