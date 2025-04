Coopération transfrontalière : Ouagadougou abrite un forum régional pour la paix, la sécurité et le développement durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest

Ouagadougou accueille du 22 au 23 avril 2025, le forum régional de consultation des experts de la société venus d’une dizaine de pays d’Afrique et d’ailleurs. La coopération transfrontalière est au cœur des échanges lors de cette rencontre.

Placé sous le thème «Renforcer la coopération transfrontalière pour la paix, la sécurité et le développement durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest», le forum régional de consultation des experts de la société civile est parti du constat qu’en Afrique de l’Ouest et au Sahel, les zones frontalières sont confrontées à des difficultés liées notamment la porosité des frontières, l’insécurité grandissante, le trafic des êtres humains, la prolifération des armes et de la drogue, le taux accru des personnes déplacées, les conflits liés aux ressources naturelles, a expliqué Cyrille Guel, secrétaire exécutif de Educommunik.

De ce fait, a indiqué Cyrille Guel, il s’avère nécessaire de mutualiser les actions afin de venir à bout à ces problèmes récurrents qui ne cessent de gagner du terrain dans la sous-région. Des initiatives transfrontalières qui luttent contre ces problèmes existent mais sont très peu connues, à en croire, le secrétaire exécutif de Educommunik.

«Les États du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest par leur géographie commune et au-delà de leur différence socio-professionnelle font face aux mêmes défis socio-économiques. Et il est indéniable que la recherche des solutions durables contre ces maux communs dans le cadre étatique et multilatéral doit être inclusive et par une étroite implication des premiers acteurs à savoir des populations elles-mêmes», a-t-il interpellé.

À l’issue de ces deux jours des travaux, un mémorandum sera élaboré et pourra servir ainsi aux différents Etats de la sous-région à faire face aux problèmes transfrontaliers qu’ils rencontrent.

Augustin Nunez Virandi, chargé de programmes Afrique du Centre international de dialogue basé au Portugal a souligné que la société civile a un rôle important à jouer pour l’amélioration de la paix, de la sécurité dans les zones frontalières au Sahel et en Afrique de l’ouest.

Il était donc temps, dit-il de réunir les experts de ces pays afin qu’ils proposent des solutions pour remédier aux problèmes transfrontaliers.

De son côté, Pr Asiwaju Anthony Ijaola, expert venu du Nigéria a affirmé que les populations qui vivent dans les zones frontalières sont les premières victimes des conflits. Et pour lui, cette rencontre est la bienvenue. Comme solution à long terme des problèmes transfrontaliers, Pr Anthony Ijaola propose de se pencher sur des approches stratégiques que de se limiter à des solutions militaires ou paramilitaires.

Pr Serge Balima, patron de ce forum a confié que cette rencontre revêt une «grande importance» à la fois pour le Burkina Faso ainsi les autres pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel.

«La coopération transfrontalière est une clé de notre développement endogène auquel nous sommes particulièrement très attachés. Mais si nous n’avons pas la paix, nous n’avons pas la sécurité, le développement va s’avérer impossible dans nos différents Etats», a-t-il relevé.

Selon lui, les objectifs de cette rencontre de Ouagadougou interpellent tous les acteurs sociaux de la sous-région. «Les acteurs politiques, les acteurs religieux, les acteurs coutumiers et les acteurs médiatiques. Leurs différences sont pour moi, des sources de richesses et ces richesses existent avec nos différences à condition que nos différences convergent vers la paix, la stabilité, le dialogue et la tolérance», a-t-il soutenu.

Pour terminer, il a invité les participants à contribuer activement aux travaux afin d’aboutir à des pistes de solution pour sortir la sous-région ouest-africaine et les États du Sahel de la turbulence à laquelle ils sont confrontés.

En rappel, ce forum est organisé par le consortium Educommunik (Burkina Faso), RCGSPI (Sierra Leone) et KAICID (Portugal).

Willy SAGBE

Burkina 24

