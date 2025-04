Volet intellectuel du Salon International des Paiements Électroniques (SIPE) : Une conférence internationale au menu !

publicite

Le vendredi 25 avril 2025 a marqué l’ouverture officielle à Ouagadougou de la première édition du Salon International des Paiements Électroniques (SIPE). En marge de cet évènement, une conférence publique internationale a eu lieu ce samedi 26 avril 2025, sous le thème « Sécurité numérique et protection des données personnelles dans la transformation digitale des services publics ».

« Cette conférence internationale est la partie intellectuelle du salon. Quand on parle de conférence internationale, c’est avec d’autres intelligences venues du continent africain que nous allons travailler à produire des recommandations fortes qui auront un impact dans nos Etats.

Donc pour nous, faire un salon sans une conférence internationale ne sied pas. Nous avons créé ce salon pour accompagner les gouvernants dans leur logique de digitalisation, mais aussi, faciliter l’adhésion des populations », a expliqué Abdoulaye Mossé, commissaire général de cette première édition du SIPE, afin de contextualiser l’événement.

La conférence internationale a réuni des experts internationaux de premier plan dans le domaine, provenant de plusieurs pays de la sous-région. « Je puis vous rassurer que les thèmes qui seront développés sont les résultats des travaux de professionnels aguerris ayant fait leurs preuves, dans leurs pays, en Afrique et à l’international », a-t-il précisé.

Saidou Diallo, conseiller technique au ministère en charge de l’économie, a félicité le commissariat général de la première édition du SIPE, soulignant la pertinence de la tenue de ce salon à un moment opportun.

Il a affirmé que l’organisation de cet événement et le choix de son thème sont cruciaux pour permettre aux nations africaines de se préparer et de protéger leurs citoyens face aux opportunités et aux risques inhérents de la transformation digitale.

« Nous devons en tant que pays africains, nous outiller convenablement sur le plan des ressources humaines, des infrastructures et des politiques afin de protéger nos braves et vaillantes populations en quête d’expansion de leurs activités économiques.

Cela demeure une véritable gageure car nous sommes conscients qu’à côté des multiples opportunités, il y a sans aucun doute de nombreux risques et il est de notre devoir, en tant que gouvernements responsables, d’anticiper les actions pour mettre les citoyens à l’abri », a-t-il interpellé.

Il est à noter que la conférence internationale a rassemblé des leaders d’opinion et des participants venant de pays tels que la Guinée, le Cameroun, le Niger, le Mali, le Liberia et le Canada, sans oublier les acteurs nationaux et les entreprises opérant dans ce secteur. La conférence publique s’est articulée autour de deux panels repartis en huit communications.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

