Ouagadougou : L’éducation et l’orientation à l’honneur au Salon international de l’étudiant

publicite

La 14ème édition du Salon international de l’étudiant (SIE) se tient du 1er au 3 mai 2025 à Ouagadougou. Cette année, l’événement se déroule sous le thème « Horizons professionnels ».

La suite après cette publicité

Le Salon international de l’étudiant (SIE) s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’éducation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Selon Hulda Ouédraogo, membre du comité d’organisation, le SIE offre une opportunité unique aux élèves, aux étudiants, aux parents, aux professionnels et aux institutions de mieux appréhender les enjeux de l’orientation académique et professionnelle, de découvrir un large éventail de formations et de valoriser les talents de la jeunesse.

« Durant ces trois jours, nous proposerons des expositions, des panels, des ateliers de formation. Nous organisons également un BAC blanc, actuellement en cours, afin de permettre aux élèves de se familiariser avec le nouveau système d’évaluation du BAC. De plus, des ateliers interactifs avec les élèves et étudiants, ainsi que des expérimentations immersives avec la 3D, l’IA et les réalités virtuelles, leur permettront de découvrir les technologies auxquelles ils pourraient s’intéresser », a précisé Hulda Ouédraogo.

Pour rappel, le Salon international de l’étudiant existe depuis 2009 et célèbre sa 14ème édition, qui se tient du 1er au 3 mai au pavillon Kilimandjaro, au sein du SIAO. Les organisateurs ont lancé un appel à la population afin qu’elle s’approprie pleinement cet événement et contribue à son succès.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite