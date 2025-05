Bobo-Dioulasso : La SONATUR équipe le CSPS de Dogona et soutient les familles des héros tombés au front

La Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a procédé, le samedi 3 mai 2025, à la remise d’équipements sanitaires au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de la trame d’accueil de Dogona, dans la commune de Bobo-Dioulasso. En marge de cette action sociale, des vivres ont été offerts aux familles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) tombés au front. Cette double remise, d’un coût estimé à plus de 15 millions de francs CFA, s’inscrit dans la dynamique de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de la SONATUR.

Présidée par le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, la cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités régionales, d’élus locaux, de responsables administratifs et coutumiers, ainsi que des populations venues témoigner leur reconnaissance.

Dans son allocution, le ministre a salué la portée sociale de cette initiative, rappelant les actions antérieures de la SONATUR à Dogona, notamment la remise en août 2024 d’une école primaire équipée et de ce même CSPS. « Ces actions sociétales témoignent de l’intérêt que le gouvernement accorde à la santé et au bien-être des populations », a-t-il souligné, avant de rendre hommage aux FDS et VDP pour leur engagement patriotique.

Le Directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara, a précisé le contenu du don remis au CSPS : lits et matelas d’hospitalisation, tables d’accouchement, potence de perfusion mobile, réfrigérateur PEV, glacière porte-vaccin et mobiliers de bureau.

À cela s’ajoutent cinq (05) tonnes de vivres composées de riz et de maïs, destinées aux familles des FDS et VDP disparus. « La santé étant un pilier du développement humain, la SONATUR place ce secteur au cœur de sa politique RSE », a-t-il déclaré, faisant écho à l’Initiative Présidentielle pour la Santé, lancée à Bérégadougou en janvier dernier.

La satisfaction des bénéficiaires

Pour le Major du CSPS de Dogona, Aboubakar Ouattara, ce don vient répondre à des besoins prioritaires identifiés par son équipe. « Cela va nous aider à améliorer nos conditions de travail et la prise en charge des cas de santé de la population. Sans matériel adéquat, il est difficile de donner des soins adéquats », a-t-il affirmé, tout en promettant une gestion rigoureuse du matériel reçu.

Ce geste de solidarité de la SONATUR à Bobo-Dioulasso intervient au lendemain d’une autre action similaire menée à Orodara, le 2 mai 2025, où l’entreprise a remis officiellement le bâtiment rénové du Haut-commissariat de la province du Kénédougou.

Pour le Directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara, à travers ces initiatives, la SONATUR réaffirme son engagement à accompagner les collectivités territoriales dans le renforcement des infrastructures sociales de base, contribuant ainsi à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.

Léandre Sosthène SOMBIE

Burkina 24

