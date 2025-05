Inauguration du Mausolée Thomas Sankara : Tout est fin prêt 

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, en début de matinée, ce lundi 5 mai 2025, le Conseil d’orientation du Comité International du Mémorial Thomas Sankara (CIMTS). Les préparatifs de l’inauguration du Mausolée Thomas Sankara ont été abordés lors de cette rencontre.

« Tout est fin prêt pour l’inauguration du Mausolée Thomas Sankara et ses douze (12) compagnons, prévue le 17 mai 2025, à Ouagadougou, sur le site du Mémorial Thomas Sankara », a confié le Président du CIMTS, Colonel-major Daouda Traoré, à l’issue de l’audience.

Il a par ailleurs adressé les remerciements du CIMTS au Président du Faso pour son engagement particulier à la concrétisation de ce projet, avant d’inviter les Burkinabè à une grande mobilisation pour cette action en hommage au père de la Révolution d’août 1983.

« Le Gouvernement a mis une attention soutenue dans ce projet. Tout est fin prêt pour cette inauguration qui va réunir beaucoup d’invités internationaux et de participants nationaux. Nous invitons les populations à participer activement à cette activité.

Tout le monde est invité parce que c’est un symbole fort d’hommage au Président Thomas Sankara et c‘est aussi un message pour approfondir les combats pour la mise en œuvre de ses idéaux et pour la victoire de notre peuple dans ce contexte de révolution populaire progressiste que mène le Président Ibrahim Traoré », a soutenu Daouda Traoré.

Le mausolée qui sera inauguré le 17 mai prochain constitue le premier pas d’une série d’infrastructures à construire dans le cadre de la réalisation du Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara.

« Le Mausolée va contribuer à la sauvegarde, la préservation et la promotion de l’héritage politique du Père de la Révolution d’août 1983 », a expliqué le Colonel-major Daouda Traoré.

Pour l’histoire, la date de l’inauguration de ce mausolée a été choisie en référence au 17 mai 1983, qui marque le début de la Révolution démocratique et populaire, après l’arrestation de Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du Salut du Peuple.

La délégation du CIMTS a également félicité et encouragé le Premier ministre et l’ensemble du Gouvernement pour « le combat titanesque, épineux qu’ils mènent, malgré des adversités multiformes, et pour lequel ils remportent des victoires pour le peuple burkinabè, pour l’Afrique, pour tous les peuples du monde ».

En témoigne la Journée mondiale de soutien au Président Ibrahim Traoré qui, de l’avis du Colonel-major Daouda Traoré, « démontre avec éloquence la pertinence du combat du Chef de l’Etat et la satisfaction que les Africains et les peuples en lutte en tirent ».

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

