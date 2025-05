Ouagadougou : Un exercice militaire prévu pour le mercredi 7 et le samedi 10 mai 2025

publicite

Ceci est un communiqué du ministère en charge de la défense sur un exercice de démonstration qui se déroulera le mercredi 7 mai à 16 heures et le samedi 10 mai 2025 à 09 heures dans la ville de Ouagadougou.

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants informe les populations de la ville de Ouagadougou et particulièrement celle de la localité de Ouaga 2000 ainsi que les riverains et usagers des grands axes d’entrée et de sortie de la ville de Ouagadougou qu’un exercice de démonstration se déroulera le mercredi 7 mai à 16 heures et le samedi 10 mai 2025 à 09 heures.

Cet exercice pourrait occasionner des coups de feu et des explosions ainsi que des perturbations de la circulation routière.

Le ministre invite les populations à ne pas paniquer et à vaquer librement à leurs occupations. Il sait compter sur l’engagement citoyen de tous afin que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions.

Exercice militaire

