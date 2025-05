2e édition du Festival « Retour aux Sources » : 72 heures au cœur des traditions burkinabè à Nagrin

publicite

La deuxième édition du Festival « Retour aux Sources » a officiellement ouvert ses portes le jeudi 8 mai 2025, au terrain Koupel Yaar de Nagrin. Jusqu’au dimanche 11 mai, cet événement promet une immersion totale dans les traditions ancestrales à travers des expositions d’objets chargés d’histoire, une foire gastronomique exaltant les saveurs locales, des prestations artistiques, etc.

L’âme du festival « Retour aux Sources » réside dans sa volonté de reconnecter les jeunes générations avec leur riche héritage culturel. Souleymane Drabo, dit le Samogotchè, le passionné promoteur de l’événement, explique cette vision avec conviction.

« Retour aux sources, c’est parti d’un constat que nous, en tant que jeunes, faisons face à certaines situations qui, après réflexion, nous amènent à penser que c’est peut-être parce que nous avons perdu certaines valeurs que nous rencontrons ces difficultés. Il fallait nous retrouver derrière un idéal commun, qui est la promotion de notre patrimoine culturel, de nos valeurs traditionnelles et ancestrales », a-t-il souligné.

Il insiste sur le rôle crucial des doyens, les gardiens de la tradition, dans cette transmission intergénérationnelle. « Si nous n’allons pas vers ces doyens, alors nous risquons de tout perdre », alerte-t-il.

Ce festival se distingue notamment par une initiative novatrice : amener le musée au public. Selon les propos de Drabo, cette initiative inédite constitue une des particularités marquantes de l’événement. Plutôt que de compter sur la fréquentation habituelle des institutions culturelles, les organisateurs ont mis en place un dispositif original pour transporter des objets muséaux directement sur le site du festival. Des visites scolaires sont également organisées pour sensibiliser les plus jeunes à la richesse de leur patrimoine.

Le thème central de cette année porte sur la promotion des valeurs culturelles, avec un accent particulier sur l’intégrité. « On parle de valeurs d’intégrité. Nous avons des valeurs traditionnelles que nos grands-parents avaient, que nos parents ont toujours. Mais nous, en tant que jeunes, nous perdons de vue ce qui se passe. On est en train de travailler pour repartir vers ces parents-là pour qu’ils nous les transmettent », a affirmé le promoteur.

L’importance de cette démarche est soulignée par l’Honorable Abdoulaye Sourgou, PDG du groupe OMEGA International et parrain de cette deuxième édition. « Aujourd’hui, nous parlons vraiment de la résilience, nous parlons du retour à nos valeurs fondamentales. Moi, en tant que parrain, ça m’interpelle. Ça m’aide à voir ce qui a manqué dans l’éducation de mes enfants sur le plan culturel », a-t-il confié. Il reconnait l’urgence d’une rétrospection culturelle pour tous les Burkinabè.

La bénédiction des gardiens de la tradition est un pilier essentiel de cet événement. Le Sankuy Naaba Koabga, représentant du Moogho Naaba, a exprimé sa joie et son soutien. « Notre venue aujourd’hui est une joie parce qu’il y a des gens qui se sont entendus pour nous amener à retourner à nos sources. On va demander aux ancêtres, aux 1753 fétiches, de les suivre et de les protéger pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent car c’est pour la cause de réveiller nos traditions », a exprimé l’autorité coutumière.

Les populations de Ouagadougou et des environs sont conviées à profiter de ces trois jours d’immersion culturelle unique, sur le site de la deuxième édition du Festival « Retour aux Sources ».

Akim KY

Burkina 24

