Corridor Bénin-Burkina-Niger : Une analyse approfondie des systèmes de production agro-pastorale

Le mercredi 7 mai 2025, l’école doctorale de l’Université Joseph Ki-Zerbo a été le théâtre d’une soutenance de thèse de doctorat. Issa Doussa, du département de Géographie de ladite université, a brillamment défendu ses travaux portant sur la « Dynamique des systèmes de production agro-pastorale sur le corridor international Bénin-Burkina-Niger ». La qualité de sa recherche a été saluée par le jury, qui lui a décerné la mention très honorable.

Le directeur de thèse, le Professeur Ousmane Nébié, du département de Géographie de l’Université Joseph Ki-Zerbo, n’a pas caché sa satisfaction quant au travail accompli par son étudiant. Pour lui, les apports de cette thèse sont « évidents » en ce qui concerne la compréhension de la dynamique et de l’évolution constante des systèmes de production agricole. Il a souligné que l’étude met en lumière l’interaction complexe entre les activités agricoles et les diverses contraintes environnementales, techniques et biologiques auxquelles sont confrontés les producteurs.

« Toutes les variables des systèmes de production agricole appartiennent à un système et se transforment, évoluent, » a expliqué le Pr Nébié. « Pendant que ça se transforme, vous avez des éléments de l’environnement qui viennent peser sur cette activité agricole. Ce sont les contraintes : climatiques, techniques (pannes d’équipements…), biologiques (attaques de criquets, maladies…). Toutes ces contraintes sont à prendre en compte. C’est ce qui incite les agriculteurs à être régulièrement sur leurs gardes pour prendre les dispositions nécessaires en vue de juguler tous ces imprévus. »

Le directeur de thèse a également mis en exergue la capacité d’adaptation des producteurs face à ces défis. « Le doctorant l’a relevé, il y a un ensemble de dispositions qui sont à l’actif des producteurs. Ils trouvent des méthodes ou des mécanismes d’adaptation qui leur permettent de se tirer à bon compte et de surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

Ces formes d’adaptation sont des éléments à prendre en compte pour instruire les pouvoirs publics de façon à ce que eux-mêmes, ils intègrent cette capacité de réaction, d’agir et de trouvailles des producteurs qui, pris en compte dans le cadre des trouvailles et considérations techniques et agronomiques l’un dans l’autre, permettent de trouver des solutions plus adaptées et plus fiables pour les producteurs. »

De son côté, le nouveau docteur Issa Doussa a expliqué que son intérêt pour cette thématique est né de la constatation des multiples contraintes auxquelles sont confrontées les activités d’agriculture et d’élevage dans sa zone d’étude, notamment les défis techniques, climatiques et socio-économiques, qui entraînent une baisse de la production.

Au terme de ses recherches, Dr Doussa a identifié plusieurs stratégies d’adaptation mises en œuvre par les agriculteurs et les pouvoirs publics. Il a cité l’introduction de nouvelles cultures, les techniques d’aménagement du sol et les méthodes de gestion des aléas climatiques dans le secteur agricole. Concernant l’élevage, il a noté les actions des Organisations Non Gouvernementales (ONG) axées sur le renforcement des capacités des éleveurs en matière de techniques de fauchage de l’herbe, de soins aux animaux et l’octroi de béliers pour l’embouche.

Cependant, Dr Doussa a également souligné que les contraintes climatiques ont induit une dynamique des activités dans sa zone d’étude, se traduisant par une baisse de la rentabilité tant pour l’agriculture que pour l’élevage.

Il est important de noter que la zone d’étude de la thèse du Dr Doussa est particulièrement sensible, car elle est traversée par un corridor international et est confrontée à une crise sécuritaire persistante qui secoue le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Cette dimension sécuritaire a de nos jours des implications significatives sur les systèmes de production agro-pastorale analysés dans sa recherche.

La mention très honorable décernée à Issa Doussa témoigne sans doute de la rigueur scientifique et de la pertinence de ses travaux, qui offrent des perspectives importantes pour la compréhension et l’amélioration des systèmes de production agro-pastorale dans cette région transfrontalière cruciale.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

