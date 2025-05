Burkina Faso : Les médias signent un pacte patriotique pour faire face aux défis sécuritaires

publicite

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a réuni ce mercredi 14 mai 2025, à Ouagadougou, les patrons des médias burkinabè dans le cadre d’un atelier consacré à l’adoption et à la signature du « Pacte patriotique des médias burkinabè (PPMB) ». Cette rencontre s’inscrit dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires, et vise à renforcer la contribution des médias dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire.

Dans un climat de crise, la mission des médias prend une dimension cruciale. L’information devient une arme à double tranchant : bien utilisée, elle peut unir, sensibiliser et mobiliser ; mal maîtrisée, elle risque d’attiser les tensions et de fragiliser davantage la cohésion sociale. C’est dans ce cadre que s’inscrit le pacte, conçu pour offrir un cadre structurant et responsable à la communication en temps de crise.

Fruit des réflexions menées par un comité ad hoc dirigé par le président de l’Observatoire burkinabè des médias (OBM), ce pacte traduit une volonté commune d’encadrer les pratiques journalistiques tout en affirmant un engagement patriotique.

Pour Louis Modeste Ouédraogo, président du CSC, il ne s’agit nullement d’une contrainte imposée aux médias, encore moins d’une volonté de restreindre la liberté de la presse, mais plutôt d’un appel à la responsabilité professionnelle. « Il ne s’agit pas d’une contrainte, encore moins d’une tentative de museler la presse. Au contraire, c’est un appel à la responsabilité collective, à la conscience professionnelle », a-t-il déclaré.

Le contenu du pacte repose sur trois axes fondamentaux. Il commence par un préambule qui expose le contexte national et l’urgence de soutenir les efforts de défense à travers une communication cohérente et solidaire. Ensuite, le texte principal définit les engagements des médias à promouvoir les actions des Forces de défense et de sécurité, à renforcer l’éducation citoyenne et à préserver la cohésion sociale.

Egalement, les attentes des professionnels de l’information à l’égard de l’État, notamment en matière de sécurité et de soutien logistique. Enfin, le pacte confie au CSC et à l’OBM un rôle de veille, de médiation et d’accompagnement pour garantir sa mise en œuvre effective et durable.

« Je vous invite, dans un esprit de solidarité nationale, à vous engager par ce pacte à œuvrer ensemble, médias publics et privés, pour une information responsable, constructive et mobilisatrice contre les forces du mal », a lancé Louis Modeste Ouédraogo à l’endroit des participants.

Pour les patrons de presse, les principes contenus dans le pacte ne sont pas nouveaux, mais leur formalisation renforce la cohérence du travail journalistique dans un contexte de crise. Cyriaque Paré, fondateur du média lefaso.net, a insisté sur l’importance d’un accompagnement de l’État pour permettre aux médias d’assumer pleinement leur rôle.

« On attend du gouvernement un certain nombre de mesures pour créer les conditions qui permettront aux médias d’aller sur le terrain recueillir les informations de façon plus sereine, et aussi de faciliter la survie des entreprises de presse, qui connaissent aujourd’hui de grandes difficultés financières, notamment par la mise en œuvre d’une fiscalité adaptée aux réalités du secteur », a-t-il souligné.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO

Pour Burkina 24

