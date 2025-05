Communiqué : Concours National d’Innovation !

publicite

Tu as un projet innovant ou une invention ?

Participe au Prix de l’Excellence et de l’Entrepreneuriat Burkinabè et tente de décrocher :

Un financement pour ton projet

Un séjour au Qatar pour le grand gagnant !

Inscriptions : 15 au 25 mai 2025

