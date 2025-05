15 mai 2025 au royaume de Zoungrantenga : Médiateurs dans la résolution de crise, les forgerons ont été mis à contribution

publicite

A l’échelle nationale, le jeudi 15 mai 2025, la Journée des coutumes et des traditions a été célébrée. Dans le royaume de Zoungrantenga, dans la région du Centre-Est, ladite célébration a eu une touche particulière avec une démonstration de la maîtrise du feu par des forgerons.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la célébration de la Journée des coutumes et des traditions, le royaume de Zoungrantenga a accueilli une rencontre internationale des forgerons, particulièrement marquée par une conférence publique thématisée autour de la « contribution des forgerons à la paix » et par une démonstration de la maîtrise du feu. Une soixantaine de forgerons du Mali, du Bénin, du Togo… ainsi que du Burkina Faso y ont fait le déplacement.

Selon un des notables de Sa Majesté Naaba Guiguimpolé, Dima du Zoungrantenga, Roi de Tenkodogo, l’objectif en initiant ces activités, c’est d’informer et d’interpeller toutes les communautés du Burkina Faso et de la sous-région sur la nécessité de faire de nos valeurs ancestrales des outils de résolution et de prévention des crises ; mieux, d’en faire une priorité.

Dans la crise que connait le Burkina Faso, le forgeron, a fait comprendre le Saan-Naaba Kuilig-Bounda de Saaba, devrait jouer son rôle, entre autres, de médiateur, d’intercesseur, de conciliateur, afin de permettre aux fils et aux filles du pays de se reconnecter et de vivre dans la paix et l’harmonie.

La méconnaissance de cette fonction du forgeron dans d’autres instances, a-t-il regretté, rend la tâche difficile. Il a toutefois salué l’idée des autorités du Burkina Faso, avec à leur tête, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir institué cette journée des coutumes et traditions qui leur offre aujourd’hui, par l’entremise du Dima du Zoungrantenga, l’occasion d’exhumer les savoirs et les savoir-faire anciens susceptibles de résoudre la crise actuelle.

Il s’est aussi réjoui de ce que ce genre de cadre leur permet l’enseignement de nos valeurs, dont celle de l’intégrité du Burkinabè ancien.

En marge de cette célébration, les différentes communautés de forgerons venues de la sous-région ont eu la reconnaissance symbolique des autorités du Zoungrantenga. En retour, les forgerons ont fait savoir leur gratitude auxdites autorités coutumières.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite