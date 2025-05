Arrondissement 11 de Ouaga : Cinq des 12 martyrs du 15 octobre 1987 immortalisés sur cinq avenues

publicite

Cinq avenues dans les secteurs 50 et 51 de l’arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou portent désormais les noms de cinq héros tombés avec le Père de la Révolution burkinabè, feu Président Capitaine Thomas Sankara, en 1987. Les cérémonies officielles de baptême et de dévoilement des plaques desdites avenues sont intervenues ce lundi 19 mai 2025.

Feus Frédéric Gannoaga Kiemdé, Bonaventure Kompaoré, Paténoma Soré, Wallilaye Ouédraogo et Christophe Ralegwinde, 5 des 12 compagnons de feu le Capitaine Thomas Sankara tombés lors de l’événement fatidique du 15 octobre 1987, ont leurs noms attribués à cinq avenues dans les secteurs 50 et 51 de l’arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou.

A l’instar des quatre autres familles honorées, la famille du regretté Frédéric Gannoaga Kiemdé (Conseiller juridique auprès du ministre de la justice et N°2 du régime après l’avènement du Conseil national de la révolution (CNR) au moment des faits), s’est réjouie de l’honneur qui lui a été fait et a dit tous ses remerciements aux plus hautes autorités du Burkina Faso.

Pour Paul Dipama en effet, représentant de la famille du regretté Frédéric Gannoaga Kiemdé, c’est un grand honneur après 38 ans que l’on puisse reconnaître les mérites d’un des leurs.

« Je ne peux même pas passer sous silence les remerciements aux plus hautes autorités qui ont pris cette initiative parce que ça nous fait chaud au cœur, parce que nous savons que maintenant notre regretté est immortel. Lorsque nous prenons cette avenue, nous savons que c’est l’avenue Frédéric Gannoaga Kiemdé », a-t-il dit en sus.

Le Colonel-Major Daouda Traoré, président du Comité international du mémorial Thomas Sankara (CIM-TS), a réitéré une fois de plus ses remerciements et sa gratitude au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour ce qu’il a permis que l’on honore de dignes et courageux fils de notre pays.

« Le Président montre ainsi que chacun, quel que soit son poste de travail, militaire, civil ou autre, peut mériter de la patrie, s’il se donne avec foi et courage pour l’avancée de notre pays », a-t-il aussi indiqué.

Mamounata Ouédraogo/Kiemtoré, 3e Vice-présidente représentant le Président de la délégation spéciale (PDS) de Ouagadougou, a fait comprendre que lesdits actes de ce jour s’inscrivent dans la dynamique et la volonté des premières autorités du Burkina Faso de rendre davantage hommage et de faire perpétuer l’image des 12 autres héros du 15 octobre 1987 dans l’esprit des Ouagalais en particulier et des Burkinabè en général.

« Nous avons été instruits par le Capitaine Ibrahim Traoré afin de pouvoir trouver des rues dans la ville de Ouagadougou qui porteront les noms des 12 compagnons de notre défunt Président, Capitaine Thomas Sankara », a-t-elle fait savoir.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

