Une compétition de pétanque pour renforcer la cohésion sociale et soutenir l’appel à la mobilisation citoyenne

L’Association de la Veille citoyenne du Rond-point de la Révolution Sidwaya, située dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, a organisé une compétition de pétanque le dimanche 18 mai 2025. Cette initiative vise à soutenir l’initiative présidentielle en faveur de la mobilisation citoyenne.

Hommes et femmes de l’arrondissement 4 se sont réunis autour de ce jeu traditionnel pour exprimer leur solidarité envers l’appel à l’engagement citoyen lancé par les autorités. Adama Bikienga, président de l’association et organisateur de l’événement, a souligné l’importance de l’implication des jeunes dans la construction de la nation.

« Nous avons organisé cette activité pour renforcer la cohésion sociale entre les habitants de l’arrondissement 4. C’est également une manière de s’engager collectivement aux côtés du chef de l’État dans la lutte contre l’impérialisme », a-t-il déclaré.

Les projets de l’association ne s’arrêtent pas à cette compétition. Adama Bikienga a annoncé que d’autres initiatives, telles que des spectacles et diverses activités, seront organisées dans les mois à venir pour continuer à promouvoir l’engagement citoyen.

Présent en tant que parrain de la cérémonie, Boureima Ouédraogo a salué l’initiative et a exhorté les habitants de l’arrondissement 4 à s’engager activement dans la lutte contre le terrorisme. « Nous appelons les ressortissants de l’arrondissement à s’engager dignement afin qu’ensemble, nous puissions libérer notre patrie », a-t-il lancé. Lassané Sawadogo, coordonnateur du front « La France doit partir », a insisté sur la nécessité d’une union communautaire pour le succès de l’initiative présidentielle.

Il a encouragé les Burkinabè à s’unir pour le développement du pays. « C’est à nous de travailler au développement de notre pays. Mais sans solidarité, comment pourrions-nous y parvenir ? Il est essentiel d’avoir un esprit de grandeur et de rester unis pour développer nos communes et, plus largement, le Burkina Faso », a-t-il affirmé.

Cette compétition, qui a rassemblé plus d’une quarantaine de jeunes de l’arrondissement 4, se veut une vitrine de soutien à la mobilisation citoyenne et un appel à l’engagement de tous pour le progrès du Burkina Faso.

Soumaïla MALO

Pour Burkina 24

