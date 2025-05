32e Championnat National de lutte : Mossé Kevin et Diallo Rihanata couronnés roi et reine des arènes 2025

Au départ, 130 lutteurs se sont affrontés, mais seuls les plus forts et les plus techniques ont su se maintenir pour la suite de la compétition. Après cinq jours de combats acharnés à l’hippodrome de Nonsin, l’ultime confrontation de la 32e édition du Championnat National de la Lutte s’est déroulée le dimanche 18 mai 2025 à Ouagadougou. Placée sous le thème « Lutte traditionnelle : identité culturelle et symbole d’unité nationale », cette édition a vu Mossé Kevin et Diallo Rihanata être couronnés respectivement roi et reine des arènes pour l’année 2025.

Après cinq jours de combats et d’éliminations, la finale du Championnat National de Lutte qui a réuni 130 lutteurs des quatre coins du pays, à savoir la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, les Hauts Bassins, Gaoua, le Centre et Fada N’Gourma, s’est tenue le dimanche 18 mai 2025 à l’hippodrome de Nonsin.

À l’occasion de cette finale du Championnat National de Lutte, les deux champions Mossé Kevin et Diallo Rihanata se sont imposés roi et reine des arènes. Ils succèdent à Bazongo Karim et Émilie Tassembédo, roi et reine des arènes 2024.

Les nouveaux champions ont reçu chacun 1 000 000 FCFA et une moto. Le président de la Fédération Burkinabè de Lutte, le lieutenant de police Ousseni Kabré, a témoigné sa satisfaction pour cette 32e édition.

« Cette édition a été bien plus qu’une compétition sportive. Elle a été une célébration de notre patrimoine culturel, un miroir de notre histoire commune et une preuve vivante que le sport peut être un ciment puissant de cohésion sociale et d’unité nationale », a-t-il exprimé.

Pour cette 32e édition, le roi de l’arène, Mossé Kevin, étudiant en licence 3 de sciences économiques et de gestion à l’université Norbert Zongo de Koudougou, ému, a exprimé que « je suis très content car c’est ma troisième participation. J’ai débuté en 2023 à Bobo, j’ai été éliminé en quart de finale et j’ai été éliminé également en 2024 et je me suis ensuite préparé pour cette session et je me voyais déjà champion national avec les entraînements et après ce championnat j’espère représenter mon pays à l’international », a-t-il dit.

À ses côtés se trouve la reine des arènes, Rihanata Diallo . « J’ai ressenti de la joie, je suis très contente, j’ai utilisé la force et Dieu aussi m’a aidée. Mon premier combat était avec elle et elle m’a blessée au genou, mais cette fois-ci, malgré ma blessure, j’ai dit qu’il fallait que je gagne cette année », a-t-elle déclaré.

L’équipe de la Zone B (Centre-Ouest) a occupé la première place, la Zone C (Hauts Bassins) la deuxième position, en troisième position se trouve la Zone D (Centre et Fada N’Gourma) et en quatrième place la Zone A (Boucle du Mouhoun).

Les trois premiers ont bénéficié de trophées, de médailles et de prix distinctifs. En rappel, la Banque Commerciale du Burkina (BCB) a offert au roi et à la reine une somme de 500 000 FCFA chacun. La BCB a également offert 500 000 FCFA au 2e. La maison Dopel a offert 500 000 FCFA au roi de l’arène. À en croire Ousséni Kabré, une opération spéciale d’établissement de CNIB, en partenariat avec l’Office National d’Identification, pour faciliter l’accès à l’identité civile à tous les participants.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24

