La Fondation Orange et le ministère de l’Enseignement Secondaire unissent leurs efforts en faveur de l’éducation au Burkina Faso

La Fondation Orange Burkina Faso et le ministère de l’Enseignement Secondaire ont scellé un partenariat prometteur en faveur de cinquante élèves pour renforcer l’accès à l’éducation. La cérémonie a eu lieu le vendredi 16 mai 2025 à Ouagadougou.

La cérémonie de signature, qui s’est déroulée dans les locaux du ministère de l’Enseignement Secondaire à Ouagadougou, a symbolisé l’aboutissement d’une volonté commune de placer l’éducation au cœur des priorités.

Pour la Fondation Orange Burkina Faso, cet engagement s’inscrit dans sa mission fondamentale de réduire les inégalités sociales en agissant concrètement dans des domaines essentiels tels que l’éducation, la santé, la culture et la solidarité, à travers son programme « Génération Orange » comme l’a rappelé l’Administratrice Générale, Nafy Silué/Coulibaly lors de son allocution.

« Depuis sa création en 2017, la Fondation Orange Burkina Faso s’est donnée pour mission de réduire les inégalités sociales en offrant des opportunités concrètes aux populations défavorisées dans les domaines clés, notamment l’éducation, la santé, la culture et la solidarité », a-t-elle affirmée.

Elle a poursuivi en déclarant que son Institution à travers la Fondation Orange Burkina Faso est pleinement consciente de son rôle sociétal, et assume avec conviction cette responsabilité, en particulier dans le domaine de l’éducation.

« En permettant à ces jeunes d’avoir une scolarité épanouie à travers un soutien financier, aussi modeste soit-il, nous contribuons à la création d’une élite nationale capable de relever les défis de demain. Orange s’engage à appuyer les initiatives du gouvernement burkinabè dans l’éducation et la formation professionnelle, en collaborant étroitement avec votre département pour maximiser l’impact sur la jeunesse », a ajouté l’Administratrice Générale de la Fondation.

La cérémonie de signature a également été marquée par la présence du ministre en charge de l’Enseignement Secondaire, Dr Boubacar Savadogo. Prenant la parole, le ministre a souligné l’importance de soutenir l’excellence et a exprimé sa vive satisfaction quant à l’engagement de la Fondation Orange Burkina Faso aux côtés du gouvernement burkinabè dans la promotion de l’éducation pour toutes les couches sociales.

La Bourse d’excellence Orange représente un accompagnement d’une valeur de 300 000 FCFA aux élèves méritants issus de conditions sociales défavorisées par an, et par bénéficiaire de la classe de seconde à la terminale. Au-delà de l’aspect financier immédiat, cette bourse offre une perspective de continuité pour toute la durée du second cycle des lycées.

Il est important de souligner que cette opportunité est offerte aux élèves de nationalité burkinabè rigoureusement sélectionnés, remplissant plusieurs critères spécifiques comme être admis en classe de seconde, être régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire public ou privé conventionné au Burkina Faso, et être soit orphelin, soit victime de sinistres ou de catastrophes naturelles, ou être des personnes en situation de handicap.

La convention actuelle prévoit l’octroi de 50 bourses pour cette année. Toutefois, la Fondation Orange Burkina ambitionne porter ce nombre près de 2.000 bourses par an d’ici 2026.

