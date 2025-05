Garango : La SONATUR redonne espoir avec la rénovation d’une garderie et un don de vivres

publicite

Le lundi 19 mai 2025 à Garango, la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) a officiellement inauguré la garderie populaire « Bissongo » après une rénovation complète. Cet événement, qui s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) de la SONATUR, a également été marqué par un généreux don de vivres destiné aux personnes vulnérables de la commune.

La suite après cette publicité

L’initiative de la SONATUR fait suite à une visite effectuée le 15 avril 2024 par son Directeur Général, Boureima Ouattara, à la demande du Président de la Délégation Spéciale de Garango.

« À l’issue de la cérémonie de remise de vivres aux personnes vulnérables de cette commune, nous avons effectué une visite de la garderie populaire « Bissongo ». Cette visite a été marquée par une vive émotion devant l’état avancé de dégradation de ce cadre d’éveil et d’apprentissage destiné à nos enfants », a confié Boureima Ouattara.

Fort de cet état des lieux, et avec l’aval du Conseil d’Administration, la SONATUR a rapidement engagé des travaux de rénovation d’un montant d’environ 12 millions de francs CFA.

Ces travaux ont permis la réfection du mur de clôture, la reprise de la charpente, la pose de carreaux, la réhabilitation des balançoires et la mise en peinture de l’ensemble du bâtiment.

Un investissement supplémentaire de 5 millions de francs CFA est en cours pour la construction de nouvelles toilettes comprenant trois latrines et une douche. Suite aux besoins exprimés, la SONATUR a même évoqué la possibilité d’un futur forage pour assurer l’accès à l’eau pour les enfants.

L’engagement de la SONATUR ne s’est pas arrêté là. En réponse à l’appel à la solidarité du Président du Faso, l’entreprise a offert cinq tonnes de vivres, composées de 50 sacs de maïs et 50 sacs de riz de 50 kg chacun. « Ces actions traduisent l’engagement ferme de la SONATUR en faveur du bien-être des populations, à travers un partenariat fructueux avec les autorités locales de Garango », a souligné Boureima Ouattara.

Le Président de la délégation spéciale de la Couronne de Garango, Timothée Zombré, a exprimé sa profonde gratitude. « Je dirais que, chose promise, chose due. Parce que le projet, on l’a soumis à la SONATUR en avril 2024. Aujourd’hui, je peux dire que la promesse a été tenue.

On a à notre disposition une infrastructure totalement rénovée, sécurisée et prête à accueillir nos petits-enfants. J’avoue que c’est un sentiment de satisfaction et également de reconnaissance à l’endroit de la SONATUR », a-t-il exprimé.

Le soulagement et la joie étaient également palpables chez la responsable de la garderie « Bissongo » qui accueille chaque année environ 120 enfants depuis sa création en 2006.

« La SONATUR a rénové la garderie pour nous, on les remercie beaucoup. On est contents. Les enfants sont contents aussi. On est en sécurité maintenant », a-t-elle déclaré Ouandaogo/Zouré Zenabou, responsable de la garderie Bissongo.

En signe d’engagement continu envers la communauté de Garango, Bouriema Ouattara a également annoncé une vente spéciale de parcelles en présentiel, exclusivement réservée aux populations locales, se déroulant à la mairie jusqu’au vendredi 23 mai.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite