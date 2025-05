Coopération bilatérale : L’ambassadeur de la Confédération Suisse et le Chef de la diplomatie burkinabè échangent sur les perspectives de renforcement de l’axe Ouagadougou-Berne

Le Ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu le lundi 19 mai 2025, l’ambassadeur de la Confédération Suisse au Burkina Faso.

SEM Dominique FAVRE est venu proposer un nouveau programme de la coopération suisse au Burkina Faso, et demander que le ministère puisse l’examiner et donner son aval avant sa mise en œuvre.

Pour le diplomate suisse, c’est une réunion très enrichissante qui lui a permis de dérouler les grandes lignes de ce nouveau programme, visant à soutenir le gouvernement burkinabè dans sa marche vers le développement socioéconomique.

Il précise que le programme de coopération proposé est axé « sur la création de nouvelles opportunités d’emplois et de sources de revenus, en vue de soutenir et d’offrir des perspectives aux jeunes, l’accessibilité aux services sociaux de base surtout aux personnes vivant en zones conflictuelles, et la protection ».

Selon le diplomate suisse, la coopération entre son pays et le Burkina Faso est basée sur le respect mutuel ou chacun apporte sa pierre à l’édifice. Pour lui, le développement du Sahel et la promotion d’un Burkina Faso prospère, suscitent de l’intérêt pour son pays.

Il a d’ailleurs souhaité la mise en place d’un mécanisme de consultations bilatérales pour des échanges réguliers dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Confédération Suisse.

La démarche du diplomate suisse a été bien accueillie par le Chef de la diplomatie burkinabè, car le gouvernement est en phase avec les démarches concertées qui permettent de poser le bon diagnostic et de réarticuler les axes de coopération dans un esprit de sincérité.

Pour SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, les piliers contenus dans le programme proposé, cadrent déjà avec les besoins et les priorités du gouvernement, et un retour sera fait à la partie suisse.

Partenaire du Burkina Faso depuis plus de 50 ans, la Confédération Suisse à travers son programme de coopération, appuie les efforts de développement au Burkina Faso dans les domaines tels que l’éducation, la gouvernance et la paix, le développement économique local, et la gestion macroéconomique.

Source : DCRP/MAECR-BE

