Santé mondiale : Un accord international sur les pandémies voit le jour à l’OMS

Après d’intenses négociations qui ont duré plus de trois ans, un accord international majeur visant à prévenir et combattre les pandémies a été adopté à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ce mardi 20 mai 2025.

Le texte a été approuvé lors de l’assemblée annuelle des États membres de l’OMS. Il met en place une coordination mondiale plus rapide et plus efficace pour anticiper, identifier et répondre aux menaces de pandémie. Cette initiative fait suite aux lacunes observées lors de la pandémie de COVID-19, qui a causé des millions de décès et de graves dommages économiques à l’échelle mondiale.

L’adoption de cet accord est considérée comme un succès, survenant après des discussions souvent ardues et dans un contexte de restrictions budgétaires pour l’OMS, malgré la multiplication des crises sanitaires.

La résolution portant sur l’accord avait été approuvée en commission le lundi 19 mai 2025, avec 124 voix pour et aucune contre. Des pays comme l’Iran, Israël, la Russie, l’Italie, la Slovaquie et la Pologne se sont abstenus.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué cet accord comme une victoire pour la santé publique, la science et la coopération internationale, affirmant qu’il permettra de mieux protéger collectivement le monde contre de futures pandémies.

Bien que le retrait des États-Unis de l’OMS, décidé par Donald Trump après son retour à la Maison-Blanche, ne soit prévu qu’en janvier prochain, le pays s’était déjà retiré des négociations ces derniers mois et n’a pas envoyé de représentants à l’assemblée.

Un objectif clé de cet accord est d’assurer un accès équitable aux ressources de santé en cas de pandémie. Cette question avait été une source de tension majeure pour les pays les plus pauvres durant la crise de la COVID-19, qui avaient vu les nations riches monopoliser les vaccins et les tests.

