Basket universitaire : La 8e édition du CUBA couronne l’Université Aube Nouvelle Ouaga et l’UJKZ

La huitième édition du Championnat universitaire de basketball (CUBA) s’est tenue du 14 au 17 mai 2025 sur le campus de l’Université Joseph Ki-Zerbo.

Cette huitième édition a réuni 18 équipes venues de dix universités du Burkina Faso. Douze équipes masculines réparties en quatre poules se sont affrontées en match aller simple. Au bout d’un parcours intense, les deux formations de l’Université Aube Nouvelle se sont hissées jusqu’en finale. La finale a présenté une affiche entre l’Université Aube Nouvelle de Ouagadougou et l’Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, tenante du titre.

Dans une rencontre serrée, il a fallu les prolongations pour départager les deux équipes. Aube Nouvelle Ouaga qui a mené à la première période (18-17) se fait rattraper à la deuxième période (27-27) par Aube Nouvelle Bobo.

C’est finalement Aube Nouvelle Ouaga qui prend sa revanche et décroche le trophée pendant les prolongations (30-28). Cette équipe repart avec des médailles d’or, un ballon à l’effigie du partenaire, des gadgets et la somme de 200 000 F CFA.

Aube Nouvelle Bobo se contente de la médaille d’argent, avec un chèque de 100 000 F CFA. La troisième place revient à l’Université Norbert Zongo de Koudougou, qui empoche 50 000 F CFA et un ballon de basket.

Le règlement du CUBA est spécifique dans la mesure où il se joue en deux quart temps qui constituent chacun une mi-temps.

Chez les filles, la revanche de l’UJKZ

Côté féminin, six équipes issues de quatre universités étaient en lice. Réparties en deux poules, elles ont disputé des matchs engagés et parfois très serrés. En finale, la confrontation entre l’IST Tanghin, championne en titre, et l’Université Joseph Ki-Zerbo, finaliste malheureuse de l’année précédente, a tenu toutes ses promesses.

Poussées par leur public, les joueuses de l’UJKZ ont cette fois-ci pris le dessus. Elles remportent le titre, les médailles d’or, un ballon Youzou, des gadgets et 150 000 F CFA. L’IST Tanghin repart avec la médaille d’argent et 75 000 F CFA, tandis que l’équipe féminine de l’Université Aube Nouvelle Bobo complète le podium.

Outre les trophées collectifs, plusieurs prix individuels ont également été décernés. Le concours de tirs à 3 points a été remporté par Adjisat Samuel de l’UJKZ, qui repart avec un téléphone portable.

Placée sous le parrainage de la comédienne Georgette Paré, promotrice des « Célébrités Days », cette 8e édition du CUBA a réussi à allier sport, jeunesse et culture. 28 rencontres se sont disputées pendant le CUBA 2025.

Les universités engagées sont UJKZ, Aube nouvelle Bobo, Aube nouvelle Ouaga, BIT de Koudougou, Université Norbert Zongo de Koudougou, ITS Wayalguin, ESCO IGES, UTM, ESTA, USTA, ENTP.

