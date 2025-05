Le Teqball lance officiellement sa première saison au Burkina Faso

publicite

Le Teqball, sport hybride alliant football et tennis de table, a franchi une étape au Burkina Faso avec le lancement officiel de sa première saison 2025-2026. L’événement, organisé par la Fédération Burkinabè de Teqball (FBT), s’est tenu le mardi 20 mai 2025 à Ouagadougou, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour la discipline dans le pays.

Né en Hongrie en 2014, le Teqball se joue sur une « Teqboard », une table incurvée spécialement conçue pour le sport, avec un ballon de football. Le concept est simple mais exigeant, les joueurs doivent renvoyer la balle sur la table en utilisant jusqu’à trois touches, sans la laisser tomber.

« C’est un nouveau sport qui vient de faire son apparition dans le paysage sportif burkinabè depuis 2023. C’est un mixage de tennis de table qui combine technicité et vivacité autour d’une table un peu incurvée », a expliqué Nouhoun Ouédraogo, vice-président de la FBT.

Adama Savadogo, Directeur Technique National, a précisé les règles fondamentales de ce sport. « Les grandes règles du Teqball, c’est de pouvoir renvoyer la balle sur la table, de pouvoir la contrôler en trois touches y compris le renvoi, et ne pas laisser la balle tomber ». Il a également détaillé les dimensions du terrain réglementaire. « Le terrain de Teqball est réglementé sur 16 par 12 mètres. On a une table au milieu qui a une dimension de 3 mètres dont 1m50 par équipe ».

La cérémonie de lancement a été honorée par la présence de figures emblématiques du football burkinabè, dont Charles Kaboré. En sa qualité d’ambassadeur du sport, l’ancien international a réaffirmé son plein engagement et sa disponibilité à accompagner la fédération pour la promotion et le développement du Teqball au Burkina Faso.

Après plusieurs années d’implantation discrète, la discipline gagne désormais du terrain et s’apprête à séduire un public plus large. Ce lancement officiel de la saison 2025-2026 ouvre la voie à des compétitions régulières et à une structuration plus poussée du Teqball sur le sol burkinabè, promettant ainsi de nouvelles opportunités pour les athlètes et les passionnés de sport.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

