Communiqué | Offre de Stage – Chargé(e) d’Intégration Client, Formation & Déploiement (Évolutif vers rôle stratégique)

📍 Stage à distance (télétravail) – 🌍 Ouvert aux candidat(e)s basé(e)s au Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin ou Togo

🕒 Durée : 3 à 6 mois | 🎯 Évolution possible : poste clé + parts (equity)

Une startup tech dans le secteur de l’éducation recherche un(e) stagiaire polyvalent(e) pour participer activement au lancement et au déploiement de sa plateforme web destinée aux écoles et universités. Le produit est finalisé, prêt à être utilisé, et entre dans sa phase de conquête de ses premiers établissements partenaires.

Ce stage à distance nécessite un accès fiable à Internet et un environnement de travail autonome. Le ou la candidate idéale est curieux(se), organisé(e), bon(ne) communicant(e), et à l’aise avec les outils numériques.

Nous recherchons une personne à l’aise avec les outils numériques, avec un vrai sens du relationnel et de la pédagogie — et pourquoi pas une fibre entrepreneuriale.

🧩 Responsabilités principales

Identifier et approcher des établissements scolaires ou universitaires pour tester la solution (clients bêta).

pour tester la solution (clients bêta). Participer à l’ onboarding des nouveaux établissements : configuration, démonstration, accompagnement.

des nouveaux établissements : configuration, démonstration, accompagnement. Tester le parcours utilisateur pour détecter les points d’amélioration.

le parcours utilisateur pour détecter les points d’amélioration. Créer des contenus pédagogiques : tutoriels, vidéos, guides d’utilisation.

: tutoriels, vidéos, guides d’utilisation. Animer des sessions de formation pour les utilisateurs (administrateurs, enseignants…).

pour les utilisateurs (administrateurs, enseignants…). Collecter et structurer les retours terrain pour améliorer l’expérience produit.

pour améliorer l’expérience produit. Collaborer étroitement avec les équipes produit et technique pour itérer rapidement.

👤 Profil recherché

Étudiant(e) ou jeune diplômé(e) en gestion de projet, marketing, communication, éducation, entrepreneuriat , ou secteur connexe.

, ou secteur connexe. Bac+ 3 ou Licence

Bonnes capacités de communication (oral/écrit), à l’aise pour présenter un outil et former différents publics.

Maîtrise des outils numériques (création de contenu, outils collaboratifs, visioconférence…).

Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et capacité à s’adapter à un environnement en construction.

Intérêt marqué pour les startups, la tech, l’éducation, et le travail sur le terrain.

🌱 Ce que nous offrons

Une immersion complète dans le lancement opérationnel d’un produit SaaS éducatif .

. Une expérience riche mêlant prospection, formation, accompagnement client et gestion produit.

mêlant prospection, formation, accompagnement client et gestion produit. La possibilité de grandir avec le projet et de prendre un rôle clé à moyen terme.

📩 Pour postuler

Envoyez : [email protected]

Un court message de motivation (vos atouts pour ce stage ? ce qui vous attire ?).

(vos atouts pour ce stage ? ce qui vous attire ?). Votre CV ou profil LinkedIn.

ou profil LinkedIn. (Facultatif) Des exemples de contenus réalisés ou de projets pertinents.

