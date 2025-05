Altitude Nahouri revient pour une 16e édition sous le signe de la résilience et de l’innovation

publicite

La 16e édition de Altitude Nahouri, cette course emblématique qui combine un semi-marathon et l’ascension du Pic Nahouri, a officiellement été lancée ce jeudi 22 mai 2025, lors d’une conférence de presse. Prévue pour le 31 mai prochain à Pô, cette édition s’annonce comme un véritable défi de résilience, placée sous le thème « Le Pic Nahouri, notre Patrimoine ! ».

Bassedjona Gnanou, Délégué Général de Altitude Nahouri a rappelé la singularité de l’événement « Altitude Nahouri est une course de 21 km, plus une ascension du Pic Nahouri (447 m) dans le village dont il porte le nom». Mais cette année, une nouveauté majeure vient pimenter la compétition, l’intégration de la technologie Moov. Une course accessible à tous grâce à la technologie.

Pour la première fois, Moov Burkina Faso, partenaire de l’événement depuis 2019, introduit une application dédiée, permettant une participation virtuelle. Comme l’explique Idogo Mamadou, représentant de Moov et responsable des services à valeurs ajoutées « Je peux à partir de ma cour marcher et participer à l’Altitude Nahouri », a-t-il pris pour exemple. Cette innovation selon lui ouvre la course à un public plus large, offrant la possibilité de cumuler des points même à distance.

Pour s’inscrire à cette marche virtuelle, il suffit d’envoyer « Mg » par SMS au 1288 et de suivre les instructions. Un concept qui, selon Moov, perdurera au-delà de l’événement pour encourager la pratique sportive régulière. Une ambition internationale et des récompenses alléchantes.

La Fédération Burkinabè d’Athlétisme est pleinement engagée. Son Secrétaire Général, Amadou Diallo, a relevé que : « Notre contribution, c’est de faire connaître la course sur le plan international. Et de plus en plus, on remarque que les gens viennent de loin pour y participer. On est prêt pour appuyer le comité d’organisation »

Cette année, l’Altitude Nahouri attend près de 400 participants. Le grand vainqueur repartira avec la somme conséquente d’un million de FCFA, avec une prime spéciale de 250 000 FCFA pour le premier Burkinabè. Au total, 20 prix seront distribués pour cette édition.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mai et peuvent se faire de plusieurs manières. « Par mail à : [email protected], à la RTB Radio sur le boulevard Thomas Sankara, au siège de la Fédération Burkinabè d’Athlétisme, à la Radio Gulu à Pô, par téléphone au 70 90 01 02 », a indiqué le comité d’organisation. Les frais de participation sont de 5 000 FCFA pour les nationaux, 50 000 FCFA pour les internationaux et 40 000 FCFA pour les participants venant d’Afrique de l’Ouest.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24