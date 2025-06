Communiqué nécrologique | Décès de Timbila Denis ZONGO : Remerciements et Faire-part

publicite

La grande famille Zongo et alliés, résidant à Sanon et Banguinsoma (commune de Sourgoubila), Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, en Côte d’Ivoire, au Gabon, à Kinshasa, en France et au Canada, a la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de leur époux, père, frère, oncle, grand-père et arrière-grand-père, Timbila Denis ZONGO, survenu le vendredi 25 avril 2025 à Sanon, dans la paix du Seigneur.

Très touchée par les innombrables marques de compassion, de solidarité, de prières et de soutien manifestées à l’occasion de cette douloureuse épreuve, la famille adresse ses remerciements les plus sincères et les plus émus à tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont témoigné affection, réconfort et élévation.

Que le Seigneur, dans Son infinie miséricorde, vous bénisse abondamment et vous le rende au centuple.

Qu’Il accueille l’âme de notre regretté dans Sa lumière éternelle et lui accorde le repos en Son Royaume céleste.

Amen.