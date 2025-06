Burkina Faso : La 3e édition de la Fête Foraine « Faso Fun » met la santé mentale à l’honneur

publicite

Le comité d’organisation de la Fête Foraine « Faso Fun » a tenu une conférence de presse le mercredi 4 juin 2025 à Ouagadougou pour annoncer la tenue de sa 3ème édition. Cet événement se déroulera les 25, 28 et 29 juin 2025 sur la Place de la Nation sous le thème « Santé mentale, jeunes solidaires, ensemble pour la vie ».

La fête foraine est conçue comme un événement intergénérationnel et inclusif, promettant d’être inoubliable pour un large public, incluant enfants, jeunes et adultes. Elle proposera une variété d’attractions, allant des manèges et trampolines aux jeux virtuels, en passant par des stands gourmands, des spectacles et des prestations d’artistes nationaux et internationaux.

Selon Abdel Farid Ouédraogo, le vice-président du comité d’organisation, l’innovation majeure de cette 3ème édition réside dans les prestations artistiques. Des artistes renommés tels que Amzy, Reman, Miss Tanya et Privat se produiront durant les trois jours. L’artiste ivoirien Didi B, montera sur scène le premier jour de la Fête foraine pour l’ouverture, à 22h.

« Le volet social est également très présent cette année. En partenariat avec l’action sociale de l’armée, les enfants des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) bénéficieront d’un accès gratuit à la Fête foraine », a-t-il déclaré.

Poursuivant la présentation des innovations, Abdel Farid Ouédraogo a indiqué qu’un don de sang sera organisé durant les deux premiers jours de la fête. « Toute personne participant au don de sang se verra offrir l’entrée. J’invite chacun à venir donner son sang et à participer aux panels qui porteront sur le thème de la santé mentale », a-t-il exhorté.

Il a par ailleurs souligné que le premier jour, le Professeur Karfo, chef du service de psychiatrie du CHU Yalgado, abordera la dépression et proposera des pistes pour s’en sortir. Le second panel, animé par le Docteur Somé, également psychiatre, traitera des suicides et de leurs facteurs de risque.

« Les « Voix du silence » seront une plateforme anonyme mise en place où chacun pourra, de manière confidentielle, venir exprimer ses préoccupations et discuter pour se sentir mieux. Cette initiative permettra des actions concrètes et claires », a déclaré le vice-président.

Il a ensuite précisé qu’une grande fresque sera également installée, permettant à toute personne de laisser un message positif concernant la santé mentale. Cette fresque sera exposée dans les grands axes de la ville : une semaine à la Place de la Nation, une semaine à la Cour du Musée, une semaine dans la Cour du FESPACO et une semaine au SIAO.

« L’objectif est de permettre à tous de parler de santé mentale et de prendre conscience de son impact. L’organisation a décidé de mettre en avant la santé mentale pour sensibiliser les populations, déstigmatiser le sujet, offrir une oreille attentive et aider son prochain », a ajouté le vice-président.

Le vice-président invite tout un chacun à prendre part à ces initiatives, à adhérer au collectif et à agir pour pérenniser les actions liées à la santé mentale. « Notre vision, c’est d’organiser la fête foraine dans tous les pays du monde, car nous œuvrons pour la cohésion sociale. Vous remarquerez, lors de ces trois jours de fête foraine, des stands de pays différents », a-t-il expliqué.

Le président du comité d’organisation a précisé les tarifs d’entrée, « adultes 2 000 FCFA en journée, 3 000 FCFA en soirée. Enfants de moins de 15 ans, 1 000 FCFA en journée. Il est important de noter que les jeux à l’intérieur ne sont pas gratuits », a-t-il conclu.

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina 24