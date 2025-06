Communiqué | La campagne « Partage un Coca-Cola » relancée en Afrique de l’Ouest, reliant une nouvelle génération grâce à la personnalisation et à l’authenticité

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ouagadougou, Burkina Faso, le 9 juin 2025

Coca-Cola, la marque emblématique de boissons gazeuses, a récemment relancé sa célèbre campagne « Partage un Coca-Cola » en Afrique de l’Ouest, ravivant l’enthousiasme autour des bouteilles personnalisées portant des prénoms. Lancée à l’échelle mondiale en 2011, cette campagne innovante fut la première dans l’industrie à remplacer le logo de la marque par les prénoms des consommateurs, offrant une expérience unique et personnelle. Aujourd’hui, elle revient avec une énergie renouvelée, engageant une nouvelle génération en encourageant les gens à partager un Coca-Cola, à célébrer l’amitié et à créer des souvenirs durables.

👉La relance de cette campagne s’adresse directement aux valeurs de la génération Z, un groupe en quête d’authenticité et d’interactions humaines significatives dans un monde dominé par le numérique et parfois des échanges éphémères. Les recherches montrent que 72 % de la génération Z souhaitent de vraies connexions et désirent des expériences impliquant des interactions authentiques avec autrui. Dans ce contexte, « Partage un Coca-Cola » offre une manière simple et tangible d’exprimer son attention et de partager des moments sincères avec ses amis et ses proches.

👉Si les plateformes numériques ont transformé les modes de connexion entre les individus, les relations les plus significatives se construisent à travers des expériences partagées en personne. Ces moments authentiques de connexion se font toutefois de plus en plus rares. La campagne « Partage un Coca-Cola » rend hommage à ces liens, célébrant l’amitié, l’interaction véritable et les environnements où ces connexions sincères prennent vie.

👉Coca-Cola a officiellement relancé la campagne « Partage un Coca-Cola » en Côte d’Ivoire lors d’un événement marquant organisé le 16 mai au WIA Palace à Cocody. Organisé en partenariat avec son embouteilleur agréé, la Société de Distribution de Toutes Marchandises (SDTM), cet événement a proposé une série d’expériences interactives autour de la marque, incluant des bouteilles et canettes personnalisées, des animations en direct, ainsi que des activités engageant les consommateurs.

Suite à cet élan, la campagne a été étendue au Burkina Faso le 30 mai, continuant à susciter l’enthousiasme et à créer des liens avec les communautés à travers l’Afrique de l’Ouest.

« Dans le monde numérique d’aujourd’hui, il est important de préserver la puissance des connexions en face à face », a déclaré Désiré Ouédraogo, Directeur Senior des Opérations Franchise pour l’Afrique de l’Ouest chez Coca-Cola Africa. « ‘Partage un Coca-Cola’ nous rappelle que les moments les plus mémorables proviennent souvent de rires spontanés, d’histoires partagées et d’une présence authentique avec les autres. »

La campagne se poursuit, et les consommateurs peuvent continuer à profiter de l’expérience dans plusieurs centres commerciaux d’Abidjan, notamment Place Marcory, Place Palmeraie et Cosmos Yopougon. Ces lieux accueillent des activités telles que la personnalisation sur place des bouteilles et canettes, des jeux interactifs, des cadeaux surprises, et bien plus encore.

De plus, des bouteilles et canettes Coca-Cola personnalisées sont disponibles dans une sélection de centres commerciaux, supermarchés, magasins de proximité, boutiques et lieux de divertissement à travers la Côte d’Ivoire.

Pour les trois prochains mois, les fans de Coca-Cola en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au-delà sont invités à participer au mouvement #PartageUnCocaCola sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et X (anciennement Twitter).

Cette initiative encourage les consommateurs à partager leurs moments de connexion, qu’il s’agisse d’un rire spontané entre amis, d’une réunion familiale ou d’une célébration spéciale, immortalisés aux côtés de leurs bouteilles ou canettes Coca-Cola personnalisées.

Les participants qui s’engagent dans la campagne ont la chance de gagner des prix exclusifs et des cadeaux surprises. Par le biais de cet engagement digital, Coca-Cola apporte une interaction humaine authentique aux plateformes sociales, créant une expérience qui résonne avec la génération d’aujourd’hui, connectée socialement et en quête d’authenticité.