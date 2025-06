Résultats BEPC 2025 : Un taux de 35, 39% enregistré au premier tour au Lycée Bambata

publicite

Les résultats du premier tour du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) session 2025 ont été proclamés ce mercredi 11 juin 2025, au Lycée Municipal Bambata. Sur un total de deux jurys, 678 candidats ont pris part à cette session, et 240 ont décroché leurs tickets au premier tour tandis que 259 devront attendre le second tour pour espérer empocher ce diplôme.

Ce mercredi 11 juin 2025, le lycée municipal Bambata est bondé de monde. Tous dans l’attente de la phrase fétiche « Les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis au BEPC 2025 ». Il est 10h dans cet établissement, les causeries sont moins entendues. Les mines disent tout, le stress est au rendez-vous chez plusieurs candidats et accompagnants.

Dans cette attente, de temps à autre, les regards sont tournés vers les bureaux des membres du jury. À quand ce moment fatidique ? Il est 11h, lorsqu’un groupe personnes muni de feuilles sonne le rassemblement. La phrase « candidats approchés » raisonne comme un ouf de soulagement pour certains. Chacun va récolter ses 9 mois de labeur.

Pour Ataka Solyatou, élève, c’est bien le moment de savoir si le travail a été bien fait. En moins de 10 minutes, Ataka crie et saute vers sa sœur. Le BEPC est dans la poche. Elle ne manque pas de laisser exploser cette joie. « Moi hier j’ai passé une nuit très normale. J’étais confiante car je me disais qu’il ne fallait pas que je passe 9 mois pour rien et il fallait que je gagne ce diplôme », marmotte-t-elle

Plus loin c’est Steven Bazié, tout près de son géniteur qui manifeste son contentement. Lui qui est là depuis le matin pour confirmer sa chose. « Moi j’étais confiant. Je dormais tardivement à cause des bosses. À notre arrivée, quand j’ai vu les sujets j’étais confiant quant au résultat », affirme-t-il.

Dans le jury numéro 1, avec une moyenne de 18,56, Selma Ilboudo est la première avec sa mention excellente. Dès la proclamation, elle se presse d’appeler son père pour lui confirmer non pas l’admission mais la mention attendue. « Papa, devine avec quelle mention je l’ai eu, évidemment c’est la mention excellente », informe-t-elle toute joyeuse.

Selon ses mots, l’objectif était la mention excellente. « Je suis très contente d’avoir la mention excellente, parce que c’est 9 mois de travail acharné. Souvent je ne dormais pas les nuits. Je remercie Dieu et surtout mes parents qui me soutiennent. Cette mention représente pour moi tout le travail que j’ai eu à faire », ajoute-t-elle.

Les plus heureux passent à tour de rôle devant le tableau pour vérifier leur mention. Les larmes inondent les yeux de ceux-là qui n’ont pas eu cette grâce. Les admissibles s’arment de courage pour la suite. Pour le président du jury 1, Issouf Nikiéma, tout est toujours possible pour eux.

Sur les deux jurys, 173 candidats sont ajournés. Sur les inscrits, 6 candidats ont été radiés, selon les informations sur place.