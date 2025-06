Semaine de sensibilisation à l’albinisme : L’AFAB se mobilise contre le cancer de la peau

publicite

En marge de la Semaine nationale de sensibilisation sur l’albinisme au Burkina Faso, l’Association des femmes albinos du Burkina (AFAB) organise une série d’activités du 10 au 15 juin 2025 à Ouagadougou. Le coup d’envoi a été donné le mardi 10 juin 2025 par une formation destinée aux professionnels des médias sur la problématique du cancer de la peau chez les personnes atteintes d’albinisme au Burkina Faso.

« Depuis 2013, tous les albinos qui sont décédés, sont morts du cancer de la peau. Et nous avons noté que 50% des albinos feront tôt ou tard un cancer de la peau dans leur vie », tel est le sombre tableau dépeint par le Professeur Nayi Zongo lors de sa communication sur le thème « La problématique du cancer de la peau chez les personnes atteintes d’albinisme au Burkina : État des lieux et perspectives ».

Le Pr Nayi Zongo a expliqué que cette récurrence est liée à l’absence de mélanine chez les albinos, qui est l’élément protecteur de la peau contre les rayons du soleil. Il a également souligné que la pauvreté joue un rôle majeur.

« Comme nous vivons dans l’un des pays les plus ensoleillés de la planète, ces albinos exposés au soleil développent des lésions qui ne sont pas des cancers mais qui sont des lésions précancéreuses, c’est-à-dire des lésions que l’on peut soigner, que l’on peut supprimer sans qu’elles ne deviennent des cancers », a-t-il expliqué.

Selon le Pr Nayi Zongo, bien que le cancer chez les albinos demeure un problème majeur, il peut être évité. La prévention est essentielle, en évitant toute exposition excessive au soleil et en empêchant les lésions non cancéreuses d’évoluer. Surtout, la détection précoce des cancers est cruciale, tant qu’ils ont une taille inférieure à 2 cm.

« La malchance est qu’une fois que ce cancer échappe dans la zone où il est né et s’éparpille dans l’organisme, nous n’avons plus de moyens de le guérir. Les maîtres mots sont la prévention des cancers de la peau, c’est la détection précoce des cas de cancer et leur traitement efficace », a-t-il souligné.

Gratuité des soins et appel à la vigilance

Par ailleurs, le Pr Zongo a indiqué que des mesures ont été prises pour l’application de la gratuité des soins pour les problèmes de santé liés à l’albinisme, y compris le cancer. Par conséquent, les albinos pourront bénéficier gratuitement du dépistage des lésions précancéreuses.

« Dès qu’il y a une lésion qui apparaît, une lésion inhabituelle qui n’existait pas qui vient d’apparaître sur la peau de l’albinos, vous devrez pousser la personne à consulter dans un centre de santé, quel que soit le niveau du centre de santé. Tout notre système de santé est conçu pour pouvoir détecter les lésions précancéreuses et les lésions de la peau », a-t-il conseillé.

En plus de la formation dispensée aux professionnels des médias, plusieurs autres activités sont prévues durant cette 7ème édition de la semaine de sensibilisation sur l’albinisme au Burkina Faso.

Selon Maïmouna Dene, présidente de l’AFAB, une table ronde avec des personnes ressources est organisée afin d’élaborer un document visant à soutenir l’État dans le processus d’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans la politique de gratuité des soins. Une séance de don de sang aura également lieu le samedi 14 juin 2025 à Ouagadougou, au SIAO.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24