Fada N’Gourma : C’est parti pour les 7e Jeux Universitaires du Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Jeux Universitaires du Burkina Faso (JUBF) ont officiellement débuté le samedi 21 juin 2025 au stade Nungu de Fada N’Gourma. A cette 7e édition, 1200 étudiants prennent part à cet événement majeur, venus de 12 régions du pays, représentant 32 universités et instituts publics et privés, ainsi qu’une délégation du Mali. La cérémonie d’ouverture a été marquée par un cross populaire et un match de football. Cette rencontre a opposé des étudiants déplacés internes à une sélection de l’Université Yembila Abdoulaye Toguyeni (UYAT), victorieuse par 3 buts à 0.

Représentant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a lancé officiellement les activités de cette 7ème édition des Jeux Universitaires du Burkina Faso (JUBF) dans la cuvette du stade Nungu de Fada N’Gourma.

Il a souligné la portée sociale et symbolique des jeux. « Les Jeux universitaires que nous lançons aujourd’hui ne sont pas de simples compétitions sportives et culturelles. Ils constituent un cadre d’expression des talents, un espace de brassage culturel, et surtout un levier de cohésion sociale, de résilience et de vivre ensemble », a-t-il souligné.

Le thème de cette année est « Sport et culture en milieu universitaire, levain de résilience et de cohésion sociale ». « Ce n’est pas un simple slogan. Il traduit notre conviction profonde que dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, sociaux et économiques. La jeunesse universitaire doit rester debout, unie, inventive et solidaire » a insisté Ram Joseph Kafando.

Dans le même élan, le Pr Noël Thiombiano, Directeur général du CENOU Burkina, a salué l’engagement des autorités. « Leur accompagnement nous réconforte dans l’idée de faire du sport et de la culture nos outils de lutte contre l’insécurité, de résilience et de brassage culturel pour une jeunesse estudiantine fortement engagée pour un lendemain meilleur», a-t-il relevé.

Cette édition accueille également une délégation malienne conduite par le Pr Salia Sinaly Traoré, Directeur général du CENOU Mali. Il a salué l’esprit d’unité sous régionale. « Dans le contexte géopolitique actuel, il n’y a plus de frontières entre les pays de l’AES. Une activité au Burkina Faso c’est comme au Mali. Ces jeux vont permettre à nos étudiants de renforcer les liens parce que nos étudiants sont l’avenir de nos pays », a-t-il indiqué.

Durant une semaine, les étudiants rivaliseront dans un esprit de fair-play dans 14 disciplines sportives et de loisirs, 15 activités culturelles, des jeux de société, des spectacles, et une conférence thématique.

Amadou SOW

Pour Burkina 24