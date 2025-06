Première édition du Tournoi Maracana de l’Amitié : Dramane Salou prend l’élan de la détection de talents au Burkina Faso

publicite

La finale de la première édition du Tournoi Maracana de l’Amitié s’est déroulée le dimanche 29 juin 2025 dans le quartier Patte d’Oie de Ouagadougou. Cette dernière étape, qui avait débuté avec 32 équipes, a opposé Avenir FC de Karpala à Air Royal du même quartier. Ce match intense, au terme des deux fois 20 minutes, s’est soldé par les fatidiques séances de tirs au but remportées par Air Royal sur le score de 2 buts à 1.

Lancée sous le regard de plusieurs autorités, notamment le Koulouba Naaba Tanga II et le numéro 12 des Étalons du Burkina Faso, Edmond Tapsoba, cette rencontre a révélé les talents attendus. Dès le coup d’envoi, l’engagement a été au rendez-vous. Coude-à-coude, les actions se sont multipliées de part et d’autre, mais le tableau a affiché un score nul et vierge à la mi-temps.

À la reprise, les deux équipes ont redoublé d’efforts pour éviter les tirs au but. Les ballons ont frôlé les cadres, même si les Orange et Bleu (Air Royal) se sont montrés plus dangereux. Ils ont multiplié les occasions et les combinaisons, mais le score est resté inchangé. Place aux séances de tirs au but. Ces moments décisifs ont eu raison de l’équipe des Jaunes de Avenir FC. Victoire de Air Royal (2-1).

Pour le capitaine des champions, Ibrahim Bikienga, ce sacre est le fruit d’un travail d’équipe qui dure depuis un bon moment. « C’était la détermination ; depuis le matin, toute l’équipe était motivée. On s’est concerté et on s’est dit que cette première édition, on devait la gagner. On savait que ça n’allait pas être trop difficile, car on se connaît bien et on vient tous du même quartier. On joue tout le temps ensemble », a-t-il déclaré.

Parlant de communion, le fair-play a régné dans cette finale, comme l’indique le nom même de la compétition. C’est donc un pari gagné pour le promoteur, Dramane Salou. « Comme je suis du quartier et c’est ici que tout a commencé, j’ai décidé d’organiser ce tournoi pour mettre en lumière les jeunes talents. C’était vraiment agréable de suivre cette finale. Maintenant, on va essayer de réfléchir pour la prochaine édition », s’est-il exprimé.

Boureima Maïga, l’agent de Dramane Salou et d’Edmond Tapsoba, a été le parrain de cette édition. Dans son rôle de dénicheur de pépites, il a salué le niveau des jeunes sur le terrain. « J’ai vu deux ou trois joueurs qui ont le niveau de jouer en équipe nationale.

Aussi, s’ils sont bien encadrés, ils peuvent aller jouer à l’étranger. On encourage ce genre d’initiatives, car c’est une promotion de notre football », a renchéri celui-là qui fait galoper certains Étalons à l’extérieur.

Le meilleur joueur, le meilleur gardien et le meilleur buteur ont été primés lors de cette édition. De plus, les champions ont reçu une enveloppe de 500 000 F CFA, la deuxième équipe 300 000 F CFA. La troisième a eu droit à 150 000 F CFA, en plus de prix spéciaux pour les différentes équipes.

