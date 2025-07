publicite

Mario Bradley, plus connu sous son nom de scène Grove Hero, est un humoriste entrepreneur américain. Fasciné par la vision révolutionnaire du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, il a quitté les États-Unis pour découvrir par lui-même la réalité du Burkina Faso, un pays qu’il loue désormais avec ferveur.

Il est clair que Grove Hero n’est pas le seul à être captivé par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dont l’ambition de libérer le Burkina Faso et l’Afrique de l’impérialisme est largement reconnue. Malgré des milliers de kilomètres, cet humoriste a bravé la distance pour venir découvrir le Burkina Faso.

Dès son arrivée, Grove Hero a été profondément marqué par l’accueil chaleureux des Burkinabè, dont il ne cesse de louer. « Le Burkina est un très beau pays. Depuis mon arrivée, je suis bien accueilli et bien traité partout où je mets les pieds. C’est un pays formidable », a-t-il déclaré, ajoutant son admiration pour les efforts du président Traoré visant à mettre le pays sur « le droit chemin ».

Bien plus qu’une simple visite de courtoisie, Grove Hero s’était donné pour mission d’initier des projets humanitaires, en particulier pour remédier au manque d’eau dont souffrent certaines populations burkinabè. Touché par l’hospitalité locale et confronté à la réalité du manque d’eau dans certaines zones, Grove Hero a décidé d’agir.

« Depuis que je suis arrivé au Burkina, j’ai vu des gens faire de longues queues pour pouvoir avoir de l’eau, et ça, moyennant une somme. Chez nous, nous ne pouvons pas imaginer que ces choses existent. Donc, j’ai décidé de construire des forages que je vais offrir gratuitement aux populations », a-t-il annoncé. Cette initiative témoigne de son engagement concret envers les populations défavorisées du pays.

Un Contre-Témoignage sur la Sécurité au Burkina Faso

L’expérience de Grove Hero au Burkina Faso offre également un contre-récit saisissant par rapport à l’image souvent véhiculée par certains médias occidentaux. Loin de l’insécurité prétendue, il a été témoin d’une réalité bien différente. « Quand on est ailleurs, on va penser que le Burkina est un pays invivable. Mais depuis que je suis là, le constat est autre. Je dirais même qu’il y a des endroits aux États-Unis où il y a plus d’insécurité qu’ici au Burkina », a-t-il affirmé, déconstruisant les idées reçues.

Fort de ses observations, Grove Hero encourage les Burkinabè à rester fiers de leur identité et à ne pas envier d’autres nations. Son message est claire « Il y a des pauvres même aux États-Unis », soulignant que les difficultés existent partout et que la fierté nationale doit prévaloir.

L’histoire de Grove Hero, l’humoriste américain, est en effet un témoignage de la résilience et de l’hospitalité du Burkina Faso. Son impact ne se limite cependant pas à ses observations et à son plaidoyer.

Grove Hero, profondément marqué par ce qu’il a découvert, ne compte pas s’arrêter là. Fort de cette expérience enrichissante, il envisage déjà de nombreux autres projets en faveur du Burkina Faso dans les jours à venir. Son engagement va au-delà des mots, se traduisant par une volonté concrète de contribuer au développement et au bien-être des populations burkinabè.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24