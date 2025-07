Sank Money soutient « Faso Mêbo » avec un don de plus de 10 millions de F CFA

Sank Money a fait don de 40 tonnes de ciment et 200 tonnes de gravier, estimés à 10 millions de F CFA, à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », ce mercredi 02 juillet 2025 à Ouagadougou. Ce geste citoyen renforce l’engagement RSE de ce portefeuille électronique burkinabè.

Le geste citoyen de l’entreprise Sank Money est estimé à plus de 10 millions de F CFA, comprenant 40 tonnes de ciment et 200 tonnes de gravier. L’action inscrit ainsi dans l’engagement de l’entreprise en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Sada Zougmoré, Directeur Général de Sank Money, a souligné la symbolique de ce don. Le nom de l’entreprise, « Sank », dit-il, rend hommage à Thomas Sankara. « Comme vous le savez très bien, Sank vient de Sankara. Et Sankara, c’est un révolutionnaire et ce projet également, c’est un projet révolutionnaire», a-t-il déclaré.

Il a insisté sur l’importance de soutenir activement « Faso Mêbo », une initiative visant à construire le pays. «Nous ne pouvons pas rester en marge cette initiative présidentielle qui est de venir individuellement et collectivement soutenir l’élan déjà amorcé pour construire notre pays», a précisé Sada Zougmoré. Il a également fait savoir que le don s’inscrit pleinement dans la vision présidentielle de souveraineté et d’entraide pour le Burkina Faso.

Le don a été chaleureusement accueilli par le Capitaine Traoré Yasser, commandant de la brigade de Faso Mêbo. «Nous remercions l’entreprise Sank Money pour le don qu’ils nous ont fait ce matin. Et sans doute, ce don va nous permettre de produire encore plus de pavés pour embellir encore plus notre belle ville de Ouagadougou», a-t-il affirmé.

Le Capitaine Traoré a rappelé que « Faso Mêbo » est une initiative inclusive, ouverte à tous les citoyens. «Faso Mêbo, c’est tout le monde. C’est la ménagère, c’est le fonctionnaire, c’est l’ouvrier. Donc, aucun don n’est petit. Chacun peut apporter sa contribution. Même ceux qui ne peuvent faire de dons peuvent venir participer en tant que volontaires aux travaux », a-t-il souligné.

Présent lors de la remise, Kéré Abdoul, alias le Général Tchoutchoubatchou, humoriste et comédien burkinabè, et ambassadeur de Sank Money, a salué le geste. «C‘est un geste fort, parce qu’ils ont répondu à l’appel du président pour l’initiative Faso Mêbo», a-t-il déclaré.

Fier d’accompagner son partenaire, il a promis de relayer l’information pour inciter d’autres à emboîter le pas. «Vu qu’on a une forte audience, on impacte positivement la jeunesse burkinabè. Donc, je vais montrer ce qui s’est passé ce matin pour inciter d’autres à faire autant», a-t-il conclu.

Akim KY

Mahaoua SANOGO et Vincent SAVADOGO (Stagiaires)

Burkina 24