Littérature : Le colonel William Combary dédicace son 13e ouvrage

publicite

0 Partages Partager Twitter

Présent sur la scène littéraire depuis 2007, l’officier supérieur de la Gendarmerie nationale et écrivain, le colonel William Combary a dédicacé son 13e ouvrage intitulé «Alter Ego», le lundi 7 juillet 2025, à Ouagadougou.

«Alter Égo » est un recueil de poèmes de 170 pages contenant 52 poèmes. C’est un ouvrage réaliste et humaniste, selon Dr Guillaume Tologo qui a assuré la présentation. Réaliste, a-t-il expliqué, parce que ce livre parle de ce que les humains en général, et les Burkinabè en particulier vivent au quotidien.

«Alter Égo» est aussi qualifié d’une oeuvre humaniste. Et Dr Tologo a signifié que cette qualification s’explique par le fait que cette œuvre place l’homme au centre de tout. «Moi face à l’autre, et l’autre face à moi. Moi face à mes problèmes et face aux problèmes de l’autre. Donc c’est la condition humaine qui est traitée avec beaucoup de sensibilités, de saveurs dans ces différents poèmes », a-t-il présenté.

Selon l’auteur, le projet d’écriture de cette oeuvre est parti d’un challenge lancé sur sa page Facebook au mois de mai 2024. « Je demandais quel titre donné à ma prochaine œuvre littéraire. Et dans les propositions qui ont été faites, il y a un mot qui est sorti. C’était altérité. Altérité avait retenu mon attention pour deux raisons. Je connaissais la qualité et le titre de la personne qui l’avait proposé mais aussi et surtout parce que ce mot me parlait et renvoyait au titre de la présente œuvre («Alter Égo»)», a-t-il rapporté.

Il a confié que le pari qu’il s’était fixé était d’écrire 7 poèmes avec 7 thèmes différents en 49 jours. «C’était ça le pari que j’avais pris avec les différents lecteurs. Je n’ai pas compté en combien de jours, j’ai écrit mais tout est daté et on peut faire tout le parcours », a-t-il laissé entendre.

Il a indiqué qu’au moment de faire le choix des différents poèmes, il s’est rendu compte qu’il y avait trois parmi ces poèmes qu’il ne devrait pas laisser de côté. «Et du coup, je ne sais pas si par la force des choses, ces trois poèmes se sont imposés et ça nous a amenés à 49 + 3 qui fait 52. Et à la fin, on se rend compte que 5 et 2, ça fait 7 », a-t-il retracé.

Également, l’auteur a fait savoir que ce livre est porteur d’un message de paix. «Parce que «Alter Égo» est une œuvre qui comporte 52 poèmes, c’est 7×7 poèmes de thèmes différents (…). Chacun de nous a une parcelle de paix, ça commence dans nos familles et ça se poursuit dans la société jusqu’à s’élargir au niveau de nos pays. Chacun doit contribuer à ce que notre pays retrouve la pays», a-t-il lancé.

Conseiller technique du ministre en charge de la défense, le colonel major Ernest Kisbedo a affirmé que le colonel William Combary honore les forces armées nationales pour sa constance et sa régularité dans la production littéraire.

Pour lui, cela permet au public de savoir que dans l’armée, il y a beaucoup de talents. Pour rappel, le livre est vendu 4500 FCFA et est un peu sur les rayons des bibliothèques à Ouaga.

Willy SAGBE

Burkina 24