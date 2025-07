Air Badminton : Le Burkina Faso se fait une place sur la scène africaine

publicite

Du 1er au 6 juillet 2025, le Burkina Faso a participé pour la première fois au Championnat d’Afrique d’air Badminton et aux Championnats de la Zone 2. Les Burkinabè ont fait forte impression en remportant la médaille de bronze et la troisième place à l’issue du tournoi de la zone 2. Cette compétition inédite a rassemblé plus de 100 athlètes venus de 11 pays.

C’est par les Championnats de la Zone 2, principalement des équipes d’Afrique de l’ouest, que l’aventure a débuté pour les badistes burkinabè. C’est au bord de la plage que la compétition a lieu. Sans plage, les Burkinabè n’étaient pas du tout favoris de la compétition. Mais, ils vont surprendre leurs adversaires. Ils décrochent une troisième place au tournoi de la zone 2.

« On s’est donné à fond. Ce n’était pas facile parce qu’on a joué au bord de la plage alors que nous n’étions pas habitués à cela », explique Alain Sawadogo, l’un des participants. Ce podium constitue une première récompense pour cette jeune équipe ambitieuse qui participait aussi à sa première compétition internationale de air badminton.

Mais c’est surtout lors du Championnat d’Afrique d’Air Badminton, que les Étalons badistes ont marqué les esprits. Disputée en plein air, sur la plage de Laboma. Trois épreuves figuraient au programme : le relais par équipes, les triples dames et les triples hommes. Malgré un terrain inhabituel pour les Burkinabè, la triplette burkinabè s’est distinguée.

Un bilan positif

En relais par équipe, les Étalons ont remporté deux précieuses victoires face à la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire, avant de s’incliner avec honneur contre le Nigeria (48-60). Ce qui est synonyme de médaille de bronze.

« Durant cette compétition, nous avons appris beaucoup de choses et nous avons montré nos compétences. On a eu deux médailles de bronze dans cette participation. Il y avait plus de 11 pays. Mais on s’est battues pour représenter le Burkina Faso », explique Rachidatou Bilgo, nouvelle médaillée de bronze de air badminton. Elle est la championne en titre du Burkina Faso.

Si cette première participation est une réussite, c’est grâce à l’engagement des joueurs mais aussi au soutien des encadreurs et partenaires. « C’est notre première participation à Air Badminton avec peu de temps d’entraînement, sans plage au Burkina. On s’est préparés comme on peut. On a fait peur à beaucoup d’équipes. Tout le monde parlait de nous », souligne Ouédraogo Ousmane, capitaine de l’équipe.

Même son de cloche du côté de l’encadrement technique. « On n’avait pas de repères, mais arrivés là-bas, on a étudié nos adversaires. Cette médaille de bronze, on est allés l’arracher. La prochaine fois, on visera plus haut », explique Aly Kabré.

Encore des efforts pour le niveau international

Cette compétition a permis au Burkina Faso de voir à quel niveau il se trouve par rapport au air badminton. Dr. Boukary Ouédraogo, président de la Fédération burkinabè de badminton voit les efforts de formation et de promotion de la discipline au Burkina Faso payé. Avec ces résultats, il a de nouvelles ambitions.

« Nous nous sommes battus pour que la fédération mondiale reconnaisse ce badminton, car nous manquons de salles. Nous allons travailler à ériger de grands espaces pour cette discipline. Notre vision, c’est de nous qualifier pour le mondial. Nous étions à deux doigts », regrette-t-il sans désespéré.

La participation du Burkina Faso aux championnats d’Afrique zone 2 et aux championnats d’Afrique continentale a été possible grâce au soutien du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL).

Wendemeté Sawadog/Kabré, représentante du Fonds de soutien, a également tenu à saluer l’engagement des jeunes et le soutien de l’ambassadeur David Kabré. Pour elle, le FNPSL a tout mis en œuvre pour un séjour réussi malgré quelques difficultés. « Les enfants se sont bien donnés malgré que ce soit leur première fois », a encore insisté la représentante du FNPSL.

Déjà, la fédération prévoit l’aménagement d’espaces de jeu de air badminton dans le but de se faire un nom sur la scène africaine mais aussi mondiale.