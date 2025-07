UFOA-B U20 Ghana 2025 : Les Étalons Juniors prêts à affronter les Éléphanteaux

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons U20 entrent en lice dans la Coupe UFOA-B U20, qui se déroule au Ghana du 10 au 23 juillet 2025. Ils affrontent les Éléphanteaux de la Côte d’Ivoire le vendredi 11 juillet 2025 à 15h. Avant cette rencontre, l’entraîneur des juniors, Boureima Kaboré, s’est dit confiant face à l’équipe ivoirienne, ce jeudi 10 juillet 2025.

Après avoir achevé leur préparation par une victoire (4-0) face à l’académie Basgo Jo, les Étalons Juniors doivent désormais confirmer cette bonne forme. Leur premier défi est de « mettre à genoux » les Éléphanteaux de la Côte d’Ivoire ce vendredi 11 juillet 2025 à Accra.

Pour le coach Boureima Kaboré, l’objectif est clair : remporter la compétition. « C’est le premier match demain, et je pense que quand on vient à une compétition, c’est pour la remporter. C’est vrai qu’on joue contre la Côte d’Ivoire, mais nous aussi, on s’est préparé pour obtenir les 3 points et avancer sérieusement », a-t-il déclaré d’emblée.

Face à cette équipe ivoirienne qui sort d’une tournée européenne, l’entraîneur des Étalons reste confiant, misant sur la qualité de son effectif. « Je pense que nous aussi, nous avons notre mot à dire parce que nous avons des joueurs capables de répondre face à cette équipe », a renchéri le coach.

Dans les rangs de l’équipe, la confiance est également au rendez-vous. Pour son capitaine, Assamadou Ouédraogo, la team est en mission, et celle-ci n’est autre que de repartir avec le trophée. « Le groupe se porte très bien. Nous sommes là pour une mission, et nous allons l’accomplir en beauté », a affirmé le capitaine.

Pour rappel, les Étalons U20 sont logés dans le groupe B. Ils affronteront également les Éperviers du Togo le 14 juillet et le Mena du Niger le 17 juillet 2025.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24