Burkina Faso : Moov Africa célèbre l’excellence du Taekwondo avec l’AS Moov Africa, meilleur club du championnat national 2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

Moov Africa Burkina Faso a accueilli l’Association Sportive (AS) Moov Africa Taekwondo pour célébrer son titre de meilleur club au championnat national 2025, le mercredi 9 juillet 2025, à Ouagadougou. Cette rencontre a été l’occasion pour la direction générale de la structure de réaffirmer son engagement envers le sport, la jeunesse et l’excellence, tout en saluant les performances remarquables des athlètes.

D’entrée, Ben Idriss Coulibaly, président de l’AS Moov Africa, a exprimé sa profonde gratitude et son émotion, d’être reçu par le premier responsable de Moov Africa Burkina. « Être encore reçu par la direction générale de Moov Africa n’est pas seulement un honneur, c’est un signal fort, celui que nos efforts, nos sacrifices et nos performances sont reconnus et valorisés », a-t-il déclaré.

Il a souligné en ce sens, que : « ce titre de champion national est le fruit d’un travail collectif acharné, marqué par le courage, la discipline et la solidarité de tous les membres du club », incluant aussi les athlètes, les entraîneurs et le staff.

Témoin du soutien indéfectible de Moov Africa tout le long du championnat, Ben Idriss Coulibaly a remercié Moov Africa Burkina Faso, tout en exprimant que ce trophée incarne une vision partagée de croire en la jeunesse, au sport et à l’excellence.

En sus, le président de l’AS Moov Africa a mis en lumière la performance exceptionnelle d’Ibrahim Maïga, qui a remporté la médaille d’or senior lors du Championnat d’Afrique des Clubs de Taekwondo à Bamako du 4 au 6 juillet 2025, sous les couleurs nationales.

Cette victoire, selon lui est une preuve palpable du potentiel que le club s’efforce de révéler et de faire rayonner. Il a assuré le directeur général que l’AS Moov Africa ne compte pas s’arrêter là, visant à porter encore plus haut les couleurs de Moov Africa sur les scènes nationales et internationales.

Pour sa part, Abdelillah EL AYDI, directeur général de Moov Africa, a accueilli les champions avec une immense fierté. Il a salué la consécration de la section Taekwondo de l’AS Moov Africa, y voyant non seulement le résultat d’une rigueur et d’un travail acharné ; mais aussi l’incarnation de valeurs fondamentales telles que l’engagement, la discipline, la performance et l’esprit de dépassement, toutes chères à Moov Africa.

« Vous avez hissé haut les couleurs du club, et au-delà, celles de Moov Africa. À travers vos combats et vos médailles, vous avez fait rayonner l’image de Moov Africa à l’échelle nationale. Et pour cela, je vous dis bravo », a déclaré Abdelillah EL AYDI.

Il a souligné par ailleurs, que l’esprit d’équipe, l’humilité dans la victoire et la résilience des athlètes forcent l’admiration.

Pour encourager l’AS Moov Africa à poursuivre sur sa lancée, Moov Africa a décidé d’apporter un soutien financier de 500 000 F CFA à la section Taekwondo. Ainsi, le directeur général de Moov Africa a également tenu à saluer le travail décisif des encadreurs, entraîneurs et dirigeants de l’AS Moov Africa, qui ont su canaliser l’énergie de la jeunesse et transformer les talents en victoires.

Lire aussi 👉 : Téléphonie Mobile au Burkina Faso : Moov Africa se rapproche davantage de ses consommateurs

In fine, Abdelillah EL AYDI a conclu en adressant un message inspirant aux jeunes champions, les encourageant à continuer de porter haut les valeurs du sport, à rêver grand, et à savoir que Moov Africa restera toujours à leurs côtés.