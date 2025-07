2nd tour du BAC 2025 : Résultats satisfaisants pour les Jury 171 et 173 du Lycée Vénégré

publicite

Les Jury 171 et 173 du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou ont proclamé les résultats du second tour du Baccalauréat (BAC) session 2025, ce jeudi 10 juillet 2025. Les taux de réussite sont respectivement de 86% et de 75%.

Pour le second tour du Baccalauréat (BAC) session 2025, le jury 171 du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou a enregistré 79 candidats.

A l’issue des compositions, 68 ont été déclarés admis, dont 32 garçons et 36 filles. Les ajournés sont au nombre de 11, avec 2 garçons et 9 filles. Le taux de réussite affiché est de 86%.

Selon Anselme Hien, président du jury 171, les résultats sont satisfaisants par rapport aux résultats de l’an passé, même s’il dit ne pas encore disposer des résultats définitifs des 2 tours de la présente session.

Quant au jury 173, il a enregistré un taux de réussite de 75,41% avec 61 candidats inscrits. Le nombre d’admis est de 46, dont 21 garçons et 25 filles. 15 candidats, dont 5 garçons et 10 filles ont été déclarés ajournés.

Le Président du jury 173, Adama Zanté, a exprimé sa satisfaction par rapport aux résultats du second tour. « Les résultats du second tour sont satisfaisants parce que ça nous donne un taux de 75%.

Vous voyez que c’est vraiment bien. Si le premier tour avait été ainsi, ça allait être bien. Les enfants ont vraiment mouillé le maillot. Ils ont suivi les conseils et les résultats sont là », a-t-il déclaré.

Sylvie Compaoré, candidate admise au second tour, est emporté par une joie immense. « J’étais au second tour. J’étais tellement inquiète, mais Dieu a fait grâce, j’ai eu et je suis très contente ce matin et je rends grâce à Dieu », a-t-elle dit.

Mahoua SANOGO, Vincent SAVADOGO et Oumou Koulsoum KABORE (Stagiaires)

