BAC 2025 : Amina Dramé décroche la mention « Très bien » au lycée Vénégré de Ouaga

La proclamation des résultats du 1er tour du Baccalauréat session 2025 a débuté ce jeudi 3 juillet 2025 à l’échelle nationale. A Ouagadougou, au lycée municipal Vénégré, Burkina 24 a pu avoir les premiers résultats de 2 jurys de la série D.

Au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou, la sirène, donnant l’alerte implicitement aux candidats de s’approcher, a retenti à 9h26 min.

Comme à l’accoutumée, l’on a assisté à des scènes de joie et de tristesse. Au Jury 171, au total 261 candidats, dont 114 garçons et 147 filles ont été inscrits. De ce total d’inscrits, 4 absences ont été dénombrées, dont 2 garçons et 2 filles.

97 candidats ont été déclarés admis, avec 37 garçons et 60 filles. 85 candidats ont été déclarés ajournés, dont 43 garçons et 42 filles. Et 79 candidats ont été déclarés admissibles, dont 34 garçons et 45 filles.

Pour Hien Anselme, président jury 171, les résultats ne sont pas au rendez-vous des attentes. Il a estimé à une trentaine de pourcent le taux de succès dans son jury. « On espère qu’avec les résultats du second tour le taux global de succès va croitre », a-t-il souhaité.

Le Jury 173 a enregistré 261 candidats, dont 111 garçons et 150 filles. Au nombre des admis, 93 candidats, dont 44 garçons et 49 filles. Au titre des admissibles, l’on note 61 candidats, dont 26 garçons et 35 filles. 107 candidats ont été déclarés ajournés, dont 41 garçons et 66 filles.

Selon Adama Zanté, président du Jury 173, les résultats ont été passables. A l’endroit des ajournés, M. Zanté leur a demandé de garder le courage et de se dire qu’ils ont perdu une bataille, pas la guerre. « Tout sera possible l’année prochaine ; ils vont l’avoir au premier tour, si toutefois ils mettent le travail, la discipline et la rigueur de leur côté », a-t-il indiqué.

S’agissant des candidats admissibles, il leur demande de rester focaliser sur le BAC. Car au second tour, dit-il, on peut toujours avoir le BAC, et même avec la mention.

Amina Dramé, candidate au jury 171, a été déclarée admise avec la mention très bien. « Un palmarès d’émotions que je ne saurais décrire. Je dirais que je suis prise d’une joie immense ; pleine de reconnaissance envers les encadreurs, vis-à-vis du soutien de ma famille et de mes amis», a-t-elle fait savoir son ressenti.

Le secret qui lui a valu cette distinction, « je dirai, le travail acharné ; ne jamais abandonner », a-t-elle fait savoir.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Vincent SAVADOGO et Mahoua SANOGO (Stagiaires)

