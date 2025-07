Burkina Faso : Nouveau système de traçabilité pour lutter contre le tabac illicite

publicite

Le gouvernement du Burkina Faso vient de mettre en place un nouveau dispositif pour le marquage, l’authentification, le suivi et la traçabilité des produits du tabac. Entré en vigueur le 5 juillet 2025, cette mesure vise à mieux protéger la santé publique, à sécuriser les recettes fiscales de l’État et à garantir un marché plus juste.

Formalisée par le décret n°2025-0198/PRES/PM/MICA/MEF/MS/MTDPCE du 4 mars 2025, cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre le commerce illicite de produits du tabac. Le 8 juillet 2025, une lettre officielle du Secrétariat Général du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a été adressée à tous les fabricants, importateurs et entreposeurs de tabac du Burkina Faso, les informant de cette nouvelle obligation.

Désormais, les acteurs de l’industrie sont tenus de se conformer strictement aux dispositions du décret. Cela implique d’intégrer les mécanismes de marquage et d’authentification dans leurs processus d’importation, de production et d’entreposage. Ils doivent également apposer des stickers sur les produits du tabac avant leur mise sur le marché.

Délai de conformité et sanctions

Conscientes des ajustements que cette réglementation impose, les autorités ont accordé un délai supplémentaire exceptionnel d’une semaine aux opérateurs pour se mettre en conformité. Cependant, le Ministère a clairement prévenu qu’au-delà de ce délai, toute infraction sera sanctionnée selon les textes en vigueur.

Le Secrétaire Général, Alassane Ouédraogo, a souligné que le respect de cette obligation est un engagement collectif en faveur de la bonne gouvernance économique, de la protection des consommateurs et du renforcement du système fiscal du pays.

Cette démarche affirmée du Burkina Faso vise à intensifier le contrôle sur un secteur sensible, avec des répercussions directes et positives pour la santé publique et les finances de l’État.