Colloque international à Ouagadougou : L’IA au service de l’éducation en Afrique

L’Institut National des Sciences des Sociétés (INESS) de Ouagadougou accueille les 10 et 11 juillet 2025 un colloque international de grande envergure. Cet événement majeur, qui a débuté le jeudi 10 juillet 2025 réunit des enseignants-chercheurs et des experts autour du thème « Langues, langages numériques, intelligence artificielle et éducation en Afrique ».

Dans un monde en constante évolution, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un outil incontournable, impactant tous les secteurs. Face à son essor rapide, l’IA offre des solutions prometteuses à de nombreuses problématiques.

Pour tirer parti de son potentiel et l’intégrer efficacement au profit de l’éducation en Afrique, l’INESS a organisé ce colloque international dans le but de susciter des discussions approfondies et d’identifier des pistes concrètes. Ce forum de réflexion vise spécifiquement à explorer comment l’IA peut être mise au service de l’éducation sur le continent africain.

Aoua Carole Congo epse Bambara, Directrice à l’Institut des Sciences des Sociétés et Présidente du comité d’orientation, a souligné l’importance de cet événement. « Le 17 juin dernier, la commission nationale des langues nationales a été mise en place pour œuvrer à la valorisation des langues nationales et à l’éducation.

Ce colloque s’inscrit parfaitement dans cette démarche. C’est un acte patriotique en matière de recherche, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l’Afrique, » a-t-elle affirmé.

Pour maximiser l’impact des échanges, le thème choisi est d’une actualité brûlante, comme l’a précisé Ky Jean Célestin, représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. « C’est un thème qui englobe plusieurs problématiques actuelles. Cette initiative est donc opportune et grandement appréciée par le ministère », a-t-il déclaré.

Le colloque propose un programme riche, articulé autour de conférences et de panels. Le Professeur Mamadou Sanogo, directeur de recherche à l’Institut des Sciences des Sociétés, a animé la conférence inaugurale. Dans son exposé, il a mis en lumière l’ampleur du défi d’intégrer l’IA à nos langues.

« Nous sommes confrontés simultanément à plusieurs problèmes, nos langues sont sous-équipées et très peu étudiées, et nous disposons de très peu de ressources dans nos langues, alors même que nous faisons face au défi de l’éducation », a-t-il expliqué.

Face à ces défis, le Professeur Sanogo a encouragé une approche proactive. Il a invité chaque spécialiste, dans son domaine, à se mobiliser pour relever ces défis et faire avancer les choses.

