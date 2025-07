Lutte contre le trafic illicite de produits prohibés : La Police Nationale découvre et saisit une importante quantité de produits non conventionnés à Pô

Le Commissariat Central de Police de la ville de Pô (CCP – Pô) a mis fin aux activités illicites d’un groupe d’individus qui s’adonnaient au trafic illicite de produits prohibés.

En effet, c’est au cours d’une mission de sécurisation nocturne dans le village de Tambolo sur la Route Nationale n°05, que les éléments du CCP – Pô ont constaté une voiture particulière abandonnée par les occupants qui ont probablement simulé une panne pour s’échapper avant le contrôle.

Ayant opéré une fouille minutieuse dudit véhicule, ils y ont découvert une importante quantité de produits non conventionnels.

Le mode opératoire consistait pour ces individus à se rendre dans un pays voisin pour se procurer ces produits prohibés. Une fois à la frontière, ils attendaient la nuit tombée pour tenter de franchir des postes de contrôle.

Le butin saisi est composé d’une voiture, de 260 cartons de produits Dexone, de 92 colles de produits Gebedol et de 40 cartons de Dynewell.

La Police Nationale remercie encore une fois les populations pour leur collaboration et salue leur détermination à œuvrer aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité pour lutter contre l’insécurité sous toutes ses formes. Elle les exhorte par ailleurs à toujours continuer à signaler les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale