Immersion à la Gendarmerie nationale : Les bacheliers du Prytanée Militaire du Kadiogo à la découverte des Forces Armées

Après une année scolaire couronnée de succès, les élèves de Terminale du Prytanée Militaire du Kadiogo (PMK) ont eu l’opportunité de s’immerger au cœur de la Gendarmerie Nationale ce vendredi 11 juillet 2025. Cette visite, initiée par le commandement du PMK, vise à offrir aux jeunes bacheliers une découverte concrète des différentes entités des Forces Armées Nationales.

Accueillis par le Lieutenant-colonel SIB Sié Arnaud, Commandant la Légion Spéciale et représentant le Chef d’État-Major de la Gendarmerie Nationale, les jeunes ont bénéficié d’une immersion riche en enseignements. Le Lieutenant-colonel SIB a salué cette initiative qu’il juge particulièrement pertinente pour l’orientation des futurs cadres militaires.

La journée a été rythmée par plusieurs activités. Il s’agit d’une présentation générale de la Gendarmerie Nationale, animée par le Chef d’Escadron DRABO Ahmed Issiaka, commandant le groupement mobile de Gendarmerie de Ouagadougou. Cette session s’est tenue dans la salle de conférences de l’État-Major de la Légion Spéciale.

En plus, une visite guidée de plusieurs services clés situés au sein du Camp Paspanga, incluant le Groupement d’Escorte et d’Honneur (GEH), le Groupement Mobile de Ouagadougou (GMO), le Service Technique de Recherches Judiciaires, la Brigade de Recherches, la Brigade Territoriale, et la Brigade de Prévention Routière.

C’est avec une grande satisfaction que les élèves du Prytanée ont conclu cette journée riche en découvertes, leur offrant un aperçu précieux des réalités et des missions de la Gendarmerie Nationale.