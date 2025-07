Clôture d’une session de formation sur le Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL) à Ouagadougou

La Session de formation sur le Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL), organisée par le Cabinet d’études Vénégré international (CEVI), s’est achevée le samedi 12 juillet 2025 à Ouagadougou.

Cette initiative du Cabinet d’études Vénégré international (CEVI) s’inscrit dans un contexte de renforcement du cadre légal de la comptabilité au Burkina Faso.

En effet, par un communiqué du 7 mars 2025, le Ministre de l’économie et des finances a rappelé aux Organisations Non Gouvernementales (ONG), associations et fondations leur obligation de tenir une comptabilité rigoureuse et de produire des états financiers annuels conformes aux normes du SYCEBNL.

Cette exigence découle directement de l’Acte uniforme de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), adopté le 22 mars 2022, qui est d’application directe dans les États membres.

Une formation essentielle pour une transition réussie

C’est dans ce cadre que le CEVI a proposé une formation intensive de 48 heures sur le SYCEBNL, destinée aux acteurs des associations, fondations et ONG.

Selon Sidonie Yougbaré, gérante du CEVI, l’objectif principal de cette formation était de permettre aux organisations d’assurer une bonne transition en réussissant le basculement à la tenue de cette nouvelle comptabilité, dans le respect de la loi et de rester une organisation citoyenne.

Durant les 48 heures, plusieurs modules ont été dispensés aux participants. Badjoa Lompo, formateur de cette session, a précisé que la formation a couvert les généralités de la comptabilité, le cadre réglementaire des entités à but non lucratif, le cadre conceptuel, ainsi que les spécificités comptables des projets de développement.

<< Cette formation avait pour objectif d’outiller les professionnels de la comptabilité sur le nouveau référentiel comptable destiné aux entités à but non lucratif. L’objectif, c’était vraiment d’outiller les acteurs du domaine >>, a-t-il souligné.

Des participants satisfaits et mieux outillés

La dizaine de participants a unanimement salué l’initiative du cabinet. Ami Bonkoungou, chef de département administratif et financier à l’Association Burkinabè des Domaines Internet (ABDI), a exprimé sa satisfaction, notant que la formation lui sera bénéfique car elle améliorera ses compétences en termes de comptabilité.

Pour rappel, le Cabinet d’Études Vénégré International est spécialisé dans plusieurs domaines, notamment l’appui-conseil aux associations, ONG, fondations et communautés religieuses, la gestion des ressources humaines en entreprise, le montage de projets, et le renforcement des capacités des associations, ONG et fondations.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24