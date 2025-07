Lutte contre les inondations : Montréal adopte les parcs éponges

publicite

0 Partages Partager Twitter

Face à la recrudescence des fortes averses exacerbées par les changements climatiques, Montréal déploie une solution innovante et naturelle : les parcs éponges. Ces espaces verts, loin d’être de simples aires de détente, sont spécifiquement conçus pour absorber et retenir de vastes quantités d’eau de pluie, protégeant ainsi efficacement les rues et les sous-sols de la métropole.

Un parc éponge ressemble à un parc traditionnel, mais intègre des aménagements clés pour une gestion optimale de l’eau. Lors de pluies intenses, l’eau des voies adjacentes est dirigée vers ces parcs, évitant ainsi son accumulation ailleurs.

Le secret réside dans leur sol perméable et leur végétation spécifique, qui permettent à l’eau de s’infiltrer et d’être absorbée, réduisant significativement le ruissellement.

Lire également 👉 Inondations dévastatrices au Texas : 24 morts et des dizaines de disparus

Ces parcs peuvent prendre la forme de cuvettes ou être dotés de « rivières artificielles asséchées » qui se remplissent pendant les précipitations, à l’instar du parc Pierre-Dansereau. Certains sont également équipés de bassins et de régulateurs de débit pour un stockage temporaire de l’eau.

Une fois la pluie passée, le parc se vide progressivement, généralement en 24 heures. L’objectif principal est de soulager le réseau d’égout de la ville, qui n’est plus adapté aux volumes d’eau actuels et futurs.

Des capacités impressionnantes et un déploiement accéléré

Les chiffres témoignent de l’efficacité de ces aménagements : le parc Pierre-Dansereau, situé au cœur du campus MIL de l’Université de Montréal, peut à lui seul retenir et absorber 627 000 litres d’eau, soit l’équivalent d’un quart de piscine olympique. À l’échelle de la ville, l’ensemble des parcs éponges déjà en service ou en phase finale peuvent gérer un total de 3,4 millions de litres d’eau.

Montréal accélère ce virage « éponge ». En 2023, la Ville visait une trentaine de parcs éponges en deux ans. Actuellement, une douzaine sont achevés ou en finition, 19 sont en construction ou en appel d’offres, et plusieurs autres sont en phase de conception ou de planification.

Source : Lapresse Ca