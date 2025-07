Littérature : « Le terrorisme et la sécurité nationale au Burkina Faso (2015-2021) », une contribution du Général de brigade Mady Savadogo à la lutte pour la reconquête

publicite

0 Partages Partager Twitter

« Le terrorisme et la sécurité nationale au Burkina Faso (2015-2021) », premier ouvrage du Général de brigade Mady Savadogo, a été dédicacé, le samedi 12 juillet 2025, à Ouagadougou.

« Le terrorisme et la sécurité nationale au Burkina Faso (2015-2021) » compte 183 pages et est structuré en trois grandes parties. Selon son auteur, le Général de brigade Mady Savadogo, c’est une œuvre contributrice à la dynamique de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Il combine à la fois, a-t-il indiqué, la réflexion et la formulation de recommandations à l’endroit des décideurs.

L’ouvrage, a également fait savoir l’auteur, est le fruit de recherches menées dans le cadre de son mémoire de Master en paix et sécurité, option analyse stratégique.

Il s’agit d’un « document scientifique décrivant l’environnement dans lequel le terrorisme se développe et dresse un état des lieux des menaces en termes d’actions menées par les terroristes », a en outre expliqué le Général de brigade Mady Savadogo.

L’autre aspect non moins important abordé dans l’ouvrage concerne les conséquences du terrorisme à divers niveaux, dont au niveau des populations.

« Il dépeint les conséquences du terrorisme sur la sécurité nationale, tant sur le plan économique que sur la destruction des infrastructures, sans oublier les effets psychologiques sur la population », a-t-il par ailleurs fait observer.

La cérémonie de dédicace de l’œuvre a été placée sous le patronage du Général de Brigade Aimé Barthélémy Simporé, Directeur du Centre national d’études stratégiques (CNES) et sous le parrainage du Colonel Evariste Stéphane Somé, Directeur du Centre culturel et des arts des armées. Les recettes collectées à l’occasion devraient être reversées aux veuves et orphelins des soldats tombés au combat.

« Le terrorisme et la sécurité nationale au Burkina Faso (2015-2021) », a été dédicacé aux Editions Plum’Afrik. Il est disponible au sein des librairies Plum’Afrik et Mercury, au prix unitaire de 10 000 F CFA.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24