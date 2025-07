Don de sang : Le personnel de la Primature répond à l’appel du gouvernement

publicite

Le personnel de la Primature a répondu, ce jeudi 17 juillet 2025, à l’appel du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, en participant à une opération de don de sang organisée dans l’enceinte de l’institution. Un geste citoyen et solidaire à l’heure où les besoins en produits sanguins connaissent une hausse préoccupante.

‎En cette période de saison pluvieuse, marquée par la recrudescence de maladies comme le paludisme et la dengue, la demande en sang s’intensifie dans les formations sanitaires du pays. Enfants, femmes enceintes et blessés de guerre figurent parmi les premières victimes de cette pénurie, rendant chaque poche de sang collectée cruciale.

‎Face à cette situation, le personnel administratif de la Primature a décidé de participer à la mobilisation de ce liquide précieux qu’est le sang.

‎« Nous sommes en train de rentrer dans une période de pic où les besoins en sang sont énormes », a expliqué Mahamadou Dembélé, directeur de cabinet du Premier ministre. Pour lui, cette opération traduit la volonté du Gouvernement de sensibiliser l’ensemble des institutions à s’engager concrètement.

« Le sang, on ne peut pas l’acheter. Il faut que les gens en bonne santé décident volontairement d’en donner », a-t-il insisté, avant de saluer l’engagement du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et de l’association SOS Sang, présents pour assurer la collecte.

‎Madame Marguetou Derra/Mané, cheffe d’équipe de collecte, a salué la forte mobilisation du personnel de la Primature : « Aujourd’hui, nous voyons que les autorités s’engagent de plus en plus sur la question du don de sang. À la Primature, presque tous les agents sont sortis pour donner. C’est un grand pas ! »

Elle a également rappelé que le sang est un produit vital qui ne se fabrique pas. « On ne peut ni l’acheter ni le produire en laboratoire. Seul un acte de solidarité humaine peut permettre d’en disposer. Il est donc crucial que toutes les personnes en bonne santé s’engagent dans cette cause », a-t-elle soutenu, tout en remerciant les donneurs et les initiateurs de cette action. « Le don de sang est un acte citoyen, vital et urgent », a-t-elle conclu.

‎Source: 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞