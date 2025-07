Exploitation minière : Le Burkina Faso et le Tchad s’engagent pour un partage d’expertises

publicite

Le Burkina Faso et le Tchad renforcent leur coopération dans le secteur minier. Le ministre burkinabè de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré GOUBA, a reçu ce jeudi 17 juillet 2025 à Ouagadougou une délégation tchadienne, menée par Ndolenodji Alixe NAIMBAYE, ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie. Arrivée la veille, cette délégation vise à établir un partage d’expériences et à formaliser cette collaboration par la signature d’un protocole d’entente.

Les deux nations ont réaffirmé leur volonté commune de bâtir un secteur minier transparent et durable, au service du développement de leurs populations. Lors de la séance de travail, les ministres et leurs équipes ont exploré les structures de leurs départements respectifs. Les discussions ont mis en lumière des axes prioritaires de coopération Sud-Sud, notamment dans les domaines de la cartographie, de l’analyse minérale, et de la gestion des potentialités minières et géologiques.

Le Tchad, actuellement engagé dans la relecture de son code minier, pourrait grandement bénéficier de l’expertise reconnue du Burkina Faso en la matière. Le Burkina Faso a une expérience significative dans la révision de son propre code minier, ayant notamment adopté une nouvelle loi en juillet 2024.

Modernisation et partage des bonnes pratiques

Les ministres ont également abordé la formalisation du secteur minier artisanal et l’importance d’une gestion moderne et numérisée des cadastres miniers. « Aujourd’hui, le Burkina Faso est tourné vers la dématérialisation afin d’avoir sur une même plateforme différents services », a souligné Yacouba Zabré GOUBA, illustrant l’avance burkinabè en la matière.

Les échanges ont aussi porté sur le partage d’expertises techniques et institutionnelles, l’échange de données et de bonnes pratiques. La discussion a également préparé la tenue prochaine de la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) et de la Semaine des Énergies et des Énergies Renouvelables d’Afrique (SEERA), deux événements majeurs pour le secteur.

Durant leur séjour, la délégation tchadienne a pu observer de près le fonctionnement du Bureau des mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) ainsi que la société Golden Hand, spécialisée dans le traitement du charbon fin. Ces visites ont mis en évidence l’expertise du Burkina Faso en matière de mines, de géologie et de traitement des résidus miniers.

Cette rencontre stratégique intervient à l’approche du premier Salon International des Mines et des Carrières du Tchad, prévu du 6 au 8 novembre 2025. À cette occasion, les autorités tchadiennes ont invité les entreprises burkinabè à y participer, renforçant ainsi les perspectives de collaboration future.

Source : DCRP / Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières